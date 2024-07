Prinz George wird heute, am 22. Juli, elf Jahre alt. Und damit beginnt für den Ältesten von Prinz William und Prinzessin Kate so langsam der Ernst des Lebens.

1/5 Für Prinz George beginnt langsam der Ernst des Lebens.

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Eben noch war Prinz George ein kleines Knäuel, das in den Armen seiner Mutter aus dem Krankenhaus getragen wurde, nachdem er auf die Welt gekommen war. Und schon feiert der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) heute, am 22. Juli, seinen elften Geburtstag.

Aus gegebenem Anlass und wie es Tradition ist, veröffentlichten Prinz Georges Eltern ein neues Foto vom Geburtstagskind auf Instagram. Gemacht wurde das Bild von Prinzessin Kate höchstpersönlich. Sie ist bekannt dafür, Familienbilder und Geburtstagsfotos zu machen.

Seriös statt kindlich verspielt

Auf den ersten Blick fällt sofort auf, dass Prinz Georges Foto sehr erwachsen und seriös wirkt. Nichts mehr von der kindlichen Gelassenheit, die er im letzten Jahr noch an den Tag legen durfte.

Denn eine Regel des britischen Königshauses besagt, dass Prinz George nur noch dieses Jahr gemeinsam mit seinem Vater im gleichen Flugzeug reisen darf. Da er, ebenso wie Prinz William, Thronerbe ist, soll dadurch verhindert werden, dass beide Thronerben weg sind, sollte ein Flugzeug mit ihnen an Bord verunglücken. Auch Prinz William durfte seit 1994 nicht mehr zusammen mit seinem Vater, dem damaligen Kronprinzen und heutigen König Charles III. (75) reisen.

Das Bild, welches Prinzessin Kate von ihrem Ältesten schoss, zeigt diesen Schritt in die Ernsthaftigkeit von Prinz Georges Rolle. Das Porträt ist in Schwarz-Weiss aufgenommen. In einem weissen Hemd und einem Sakko lächelt er charmant in die Kamera. Man kann sehen, dass er langsam erwachsen wird.

Fans sind begeistert

Die Fans der Wales-Familie zeigen sich von Prinz Georges Geburtstagsfoto begeistert. «Er ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten», meint eine Userin. Andere können kaum glauben, wie gross der Urenkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) schon geworden ist.

Und ein Fan sagt: «Jetzt darf er nach Hogwarts gehen» und spielt damit auf die Buchreihe von «Harry Potter» an, in der Kinder ab elf Jahren auf die magische Schule Hogwarts gehen dürfen, um ihre das Handwerk der Zauberkunst zu erlernen. Happy Birthday, nicht mehr so kleiner Prinz George!