Königin Camilla feiert ihren 77. Geburtstag. Der Palast schickt herzliche Glückwünsche. Im Laufe des Tages steht ein weiterer wichtiger Termin an.

1/7 Königin Camilla feiert ihren Geburtstag mit Krönchen.

«Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zum heutigen Geburtstag», heisst es in einer Instagram-Story der britischen Königsfamilie zu Ehren des 77. Geburtstag von Königin Camilla am heutigen Mittwoch (17. Juli). Zu sehen ist die strahlende Ehefrau von König Charles III. (75) in einem olivgrün gemusterten Kleid beim Austausch mit Royal-Fans.

Zeit für eine ausgelassene Geburtstagsfeier gab es allerdings nicht, denn auf dem Tagesprogramm stand ein wichtiges politisches Ereignis: die offizielle Eröffnung der Sitzungsperiode des britischen Parlaments durch den König.

Das Königspaar ist am Mittag in einer Kutsche vom Buckingham-Palast zum Festakt im House of Lords gefahren worden, wo Charles im zeremoniellen Gewand und mit der Staatskrone auf dem Kopf die zweite Königsrede («King's Speech») seiner Regentschaft gehalten hat. Darin stellt er das Gesetzgebungsprogramm der ersten linksgerichteten Regierung Grossbritanniens seit 14 Jahren vor.

Der Pomp wird verstärkt

Die feierliche Eröffnung des Parlaments ist einer der traditionellen Höhepunkte des politischen Jahres, bei dem die Entwicklung Grossbritanniens von einer absoluten Monarchie zu einer parlamentarischen Demokratie, in der das gewählte Unterhaus die tatsächliche Macht innehat, in einer sorgfältig choreografierten Zeremonie dargestellt wird.

Die Armee erklärte, da der Geburtstag der Königin auf denselben Tag wie die Eröffnungszeremonie falle, werde «der Pomp noch verstärkt». Mehr als 1100 Angehörige der Streitkräfte und 200 Pferde säumten die Strecke zwischen dem Buckingham-Palast und dem House of Lords. Zu Ehren der Königin gab es zwei aufeinanderfolgende Salutschüsse der königlichen Pferdeartillerie.

Aufregende Tage für Camilla und Charles mit Folgen

König Charles und Königin Camilla hatten gerade erst einen zweitägigen Besuch auf den Kanalinseln absolviert. Am ersten Tag auf Jersey hatte ein Sicherheitsalarm für einen Schreck gesorgt. Das Sicherheitsteam hatte das britische Königspaar plötzlich von einer Veranstaltung rasch zu einem Hotel gebracht. Das stellte sich aber als Fehlalarm heraus, sodass die Royals nach rund 20 Minuten wieder zu ihren Pflichten zurückkehren konnten.

Einen Tag später stand die Insel Guernsey auf dem Programm. Dort machte das Paar gleich mit dem nächsten Vorfall von sich reden. Denn die Königin trug plötzlich einen Verband an ihrem rechten Knöchel. Helfer sagten laut «Daily Mail», sie habe sich gestern auf dem benachbarten Jersey eine «leichte Knöchelverstauchung» zugezogen.

