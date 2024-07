Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Prinz George begleitete seinen Vater Prinz William zum EM-Finale in Deutschland.

SpotOn Die People-Agentur

Es war ein besonders sportliches Wochenende für den Prinzen und die Prinzessin von Wales: Am Sonntagnachmittag (14. Juli) besuchte Kate (42) gemeinsam mit Tochter Prinzessin Charlotte (9) das Herrenfinale von Wimbledon und am Abend drückten Prinz William (42) und Sohn Prinz George (10) der englischen Fussball-Nationalelf beim EM-Finale gegen Spanien im Berliner Olympiastadion die Daumen.

Doch ein Mitglied der Thronfolger-Familie fehlte bei beiden Sport-Grossereignissen: Prinz Louis (6), das jüngste Kind von Kate und William.

Royal-Fans fordern «Gerechtigkeit für Prinz Louis»

Durch sein freches und witziges Auftreten bei verschiedenen royalen Veranstaltungen hat sich der sechsjährige Louis in den vergangenen Jahren zum echten Fan-Liebling gemausert. Fehlt er bei einem Event, dann fällt das auf. So natürlich auch, wenn seine beiden älteren Geschwister zu zwei der grössten Sportveranstaltungen des Jahres dürfen. Royal-Fans fordern nun scherzhaft «Gerechtigkeit für Prinz Louis». Eine Nutzerin merkte an, dass er bereits beim Taylor-Swift-Konzert in London fehlte, während seine Geschwister mit Papa William dabei waren.

Ein X-Nutzer teilte ein Video eines Jungen, der wild in einem Wohnzimmer tanzt und schrieb: «Prinzessin Charlotte: beim Wimbledon-Finale, Prinz George: beim EM-Finale, Prinz Louis: allein zu Haus.» Eine Nutzerin schrieb: «Prinz Louis tut mir leid. Charlotte ist mit ihrer Mama in Wimbledon, George beim EM-Finale mit seinem Papa und Louis alias die Persönlichkeit der Familie sitzt mit irgendwem zu Hause.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Warum fehlte Prinz Louis?

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Prinz Louis bei «Trooping the Colour», der alljährlichen Geburtstagsparade für König Charles III. (75), Mitte Juni auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.

2023 hatte Prinzessin Kate verraten, dass es Prinz Louis «sehr traurig» gemacht habe, dass er das Herrenfinale von Wimbledon verpasste. Damals sassen Kate und William mit Charlotte und George in der Royal Box. Warum der kleine Royal auch jetzt nicht mit zum Tennisturnier durfte, ist unklar. Ein möglicher Grund: Für Kate ist es erst der zweite öffentliche Auftritt des Jahres 2024, die Prinzessin von Wales hatte im März bekannt gegeben, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Das EM-Finale in Berlin fand hingegen erst um 21 Uhr statt, für den sechsjährigen Louis wohl etwas spät - auch, wenn er seit vergangenener Woche bereits Sommerferien hat.