Mette-Marit begeht Nationalfeiertag mit Sauerstoffgerät

Sauerstoffgerät, Hustenanfälle und eine fehlende Thronfolgerin: Der norwegische Nationalfeiertag kam dieses Jahr gleich mit zwei Premieren daher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit feiert trotz Lungenerkrankung Nationalfeiertag «Syttende Mai»

Prinzessin Ingrid Alexandra (22) verbringt erstmals Feiertag fern der Heimat

30'000 Kinder aus 120 Schulen marschieren vor dem Schloss in Oslo

Wenn in Norwegen die Schulkapellen durch die Strassen marschieren, die Trachten farbenfroh leuchten und die Königsfamilie vom Schlossbalkon in Oslo winkt, dann ist «Syttende Mai». Der Nationalfeiertag ist in Norwegen kein gewöhnlicher Feiertag – er ist Identität, Tradition, Gemeinschaft.

Innerhalb der Königsfamilie stach dieses Jahr insbesondere Kronprinzessin Mette-Marit (52) ins Auge. Nicht nur verzichtete sie im Gegensatz zu Ehemann Haakon (52) und Sohn Sverre Magnus (20) auf die traditionelle Tracht, sondern zeigte sich auch erneut mit Sauerstoffgerät.

Medien berichten zudem, dass die Kronprinzessin während der Termine mehrfach hustete und sich zwischenzeitlich auf einen bereitgestellten Stuhl setzte. Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenerkrankung – dennoch absolvierte sie alle Termine bis zum Ende. Gemeinsam mit König Harald V (89) und Königin Sonja (88) winkte die Familie dem traditionellen Kinderumzug zu. Rund 30'000 Kinder aus 120 Schulen der Hauptstadt zogen am Schloss vorbei.

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«Heute habe ich ein bisschen mehr Heimweh»

Doch eine fehlte auf dem Balkon: Prinzessin Ingrid Alexandra (22). Zum ersten Mal überhaupt verbrachte ein Kind des norwegischen Kronprinzenpaares diesen besonderen Tag fernab der Heimat.

Der Grund ist naheliegend: Ingrid Alexandra studiert derzeit in Sydney, Australien. Und so feierte sie den Geburtstag ihres Landes auf der anderen Seite der Welt – doch nicht ohne die Symbole, die diesen Tag ausmachen. Auf Instagram erschien sie im traditionellen Bunadsgewand, der Tracht, die in Norwegen untrennbar mit dem 17. Mai verbunden ist. Dazu schrieb sie offen: «Heute habe ich ein bisschen mehr Heimweh.»

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Weiter erklärte die Prinzessin: «Es ist so schön, dass wir uns selbst schmücken, in Umzügen mitlaufen und unsere Verfassung feiern können. Heute feiere ich den 17. Mai in Sydney, und ich hoffe, dass ihr alle eine schöne Feier habt, egal ob ihr zu Hause oder im Ausland feiert. Alles Gute zum Geburtstag, Norwegen!»

Feier fern der Heimat

Ganz allein war Ingrid Alexandra am Nationalfeiertag nicht. Die Feierlichkeiten in Sydney wurden von der Norwegisch-Australischen Handelskammer organisiert und ganz nach klassisch norwegischer Tradition begangen: mit Waffeln, Würstchen, Kuchen und einem Kinderumzug. An der Seite der Prinzessin waren ihre Adjutantin sowie die norwegische Botschafterin in Australien, Anne Grete Riise.