Bevor König Frederik Mary heiratete, war er mit der Sängerin Maria Montell liiert. In einem Podcast erzählt die Sängerin nun von ihrer gemeinsamen Zeit und wie der König 1996 ihr Herz gewann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sängerin Maria Montell enthüllt Details über Beziehung mit König Frederik 1996-1998

Frederik eroberte sie mit Hartnäckigkeit, forderte direkt ihre Telefonnummer ein

Heute ist Frederik seit 22 Jahren mit Mary verheiratet und hat 4 Kinder

Saskia Schär Redaktorin People

Eine andere Frau als Mary (54) an der Seite von König Frederik (58)? Heute kaum mehr vorstellbar, aber es gab tatsächlich eine Zeit vor der gebürtigen Australierin. In dieser datete der heutige König von Dänemark unter anderem seine Kommilitonin Nina Klinker Jørgensen, die Models Katja Storkholm und Bettina Odum sowie die Sängerin Maria Montell (57). Letztere packt nun über die gemeinsame Zeit aus.

Im Podcast «Skål for sandheden» («Prost auf die Wahrheit») erzählt Maria Montell, wie der damalige Prinz sie einst umwarb. Zu einem ersten Treffen kam es demnach 1996, als sie auf einer Geburtstagsfeier als Sängerin engagiert war. «Nach meinem Auftritt kam ein Mann und sagte, dass der Kronprinz gerne mit mir sprechen würde», erinnert sich Montell zurück. «Ich dachte: Okay, klar. Wir begrüssten uns und dann fragte er, ob ich Lust hätte, mit ihm zu tanzen.» Hatte sie.

Da sie zu dieser Zeit vergeben war, beliess sie es bei dem Tanz und dachte, damit sei die Geschichte erledigt. Doch da hatte sie die Rechnung ohne Frederik gemacht, der sie kurzerhand zu einer Theatervorstellung auf Schloss Kronborg einladen liess – im Namen des Bürgermeisters. So schöpfte sie zunächst keinen Verdacht, erkannte erst später, was wirklich hinter der Einladung steckte. «Als ich dort war, sah ich, dass Frederik hinter mir sass. Immer wenn ich mich umdrehte, lachte er mich an.»

«Er war halt schon immer sehr volksnah»

Irgendwann fand die Geduld des Prinzen allerdings ein Ende und er soll ihr direkt gesagt haben: «Jetzt gibst du mir aber deine fucking Telefonnummer.» Ab dieser direkten Aufforderung muss Podcast-Host Rasmus Lindbjerg lachen und will wissen, ob er dies wirklich so gesagt habe. Montell bekräftigt: «Er war halt schon immer sehr volksnah».

Die Hartnäckigkeit von Frederik zahlte sich schliesslich aus: Er und Montell waren von 1996 bis 1998 ein Paar. Die Sängerin, die in den 1990er-Jahren zu den bekanntesten Popstars Dänemarks gehörte, wohnte gar zeitweise bei ihm auf dem Schloss Amalienborg. Doch für das Leben «im goldenen Käfig» müsse man geschaffen sein, was bei ihr nicht der Fall war. «Meine Musik wurde zur Nebensache. Ich hätte nicht weiter als Musikerin leben können», so Montell. Das Paar trennte sich.

Im Jahr 2000 lernte Frederik dann bei den Olympischen Spielen im australischen Sydney seine Mary kennen, mit der er seit mittlerweile 22 Jahren verheiratet ist. Gemeinsam hat das heutige dänische Königspaar vier Kinder: Christian (20), Isabella (19) sowie die Zwillinge Vincent und Josephine (beide 15).