Marius Borg Høiby darf nicht zu seiner kranken Mutter heim

Marius Borg Høiby bleibt in Oslo in U-Haft. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit scheiterte erneut mit einem Antrag auf Freilassung – trotz der schweren Erkrankung seiner Mutter, die auf eine Lungentransplantation wartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marius Borg Høiby bleibt in Osloer U-Haft trotz Entlassungsantrag

Gericht sieht Wiederholungsgefahr, trotz Mutter auf Transplantations-Warteliste

Angklagt wegen 40 Punkten, Urteil erwartet am 15. Juni 2026

Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52), bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Wie die norwegische Zeitung «Aftenposten» berichtet, lehnte ein Gericht in Oslo am Montag seinen Antrag auf Entlassung ab. Høiby hatte wegen der schweren Erkrankung seiner Mutter beantragt, aus der U-Haft freizukommen. Alternativ wollte er die Untersuchungshaft mit elektronischer Fussfessel auf Skaugum verbringen, dem Wohnsitz des Kronprinzenpaares.

Nach Angaben des Blattes begründete das Gericht die Entscheidung mit einer weiterhin bestehenden Wiederholungsgefahr. Der Richter habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass diese Gefahr geringer geworden sei. Bereits vor rund einem Monat hatte Høiby mit einem Antrag auf Entlassung beziehungsweise elektronische Kontrolle keinen Erfolg gehabt. Damals wiesen sowohl das Bezirksgericht als auch das Berufungsgericht den Antrag zurück, der Oberste Gerichtshof lehnte eine weitere Beschwerde ab.

Diesmal argumentierte Høibys Verteidigung mit dem Gesundheitszustand der Kronprinzessin. Mette-Marit war am Freitag auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden. Die 52-Jährige leidet seit Jahren an Lungenfibrose. Laut Palast ist es ihr bis zur Operation nicht möglich, wie gewohnt zu arbeiten oder offizielle Termine wahrzunehmen. Aus diesem Grunde wurden auch die Festlichkeiten zu ihrem 25. Hochzeitstag am 25. August verschoben. Eigentlich hätte die Silberhochzeit gross gefeiert werden sollen, doch aufgrund der gesundheitlichen Probleme der Kronprinzessin kommt es anders als geplant.

Marius Borg Høiby durfte für einige Stunden aus der U-Haft

Am Sonntag hatten Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52) Marius kurz im Osloer Gefängnis besucht. Laut der Boulevard-Zeitung «Verdens Gang» war dies der erste öffentlich bekannte Besuch der Kronprinzessin bei Høiby, seit bekannt wurde, dass sie auf der Transplantationsliste steht. Am Montag durfte Høiby zudem für einige Stunden die Untersuchungshaft verlassen. Dem Blatt zufolge erhielt der 29-Jährige eine sogenannte Ausführung, um an einem Orientierungsgespräch über den Gesundheitszustand seiner Mutter teilzunehmen.

Høiby sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Nach Angaben norwegischer Medien ist er in einem umfangreichen Strafverfahren wegen insgesamt 40 Punkten angeklagt. Dazu zählen unter anderem schwere Vorwürfe wie Sexualdelikte, Gewalt in engen Beziehungen und Verstösse gegen ein Kontaktverbot. Einige Vorwürfe hat Høiby eingeräumt, andere weist er zurück. Die Urteilsverkündung gegen den 29-Jährigen wird für den 15. Juni erwartet.