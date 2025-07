Prinz William bringt Tochter Charlotte mit zum EM-Final

In Basel wirds heute königlich: Gleich drei Royals sind beim EM-Final zwischen Spanien und England im Stadion. Blick hat die exklusiven Bilder ihrer Ankunft in der Schweiz.

1/7 Hier kommt Prinz William in Basel an. Foto: Stefan Bohrer

Darum gehts Prinz William landet in Basel für den EM-Final

Blick hat die exklusiven Fotos seiner Ankunft

Prinzessin Leonor und Infantin Sofía kommen auch

Um 16.37 Uhr landet eine Maschine der Royal Air Force in Basel. Aus dem Jet steigen Prinz William (43) und seine Tochter Prinzessin Charlotte (10). Sie schauen sich heute Abend den EM-Final zwischen England und Spanien live im Stadion. Blick ist mit Fotograf Stefan Bohrer am Flughafen, der die Momente ihrer Ankunft exklusiv einfängt.

Schon beim Spiel der Engländerinnen gegen die Niederländerinnen vor zwei Wochen reiste William in die Schweiz. Damals nicht nach Basel, sondern nach Zürich, da das Spiel im Letzigrund stieg. Jetzt ist der Pendler-Prinz zurück auf Schweizer Boden – und bringt seine Tochter mit.

Spannend: Ein Blick auf eine Flug-Track-Website zeigt den Abflugort der Maschine. William und seine Crew sind nicht in London gestartet, sondern am Flughafen RAF Marham in der Nähe der Stadt King's Lynn. Vermutlich war er zuvor in Sandringham, da die Familie dort ein Schloss besitzt.

Spanische Prinzessinnen ebenfalls unterwegs

Prinz William ist nicht der einzige Royal, der am Flughafen in Mulhouse ankommt. Gegen 17 Uhr landet eine Maschine aus Spanien. An Bord sind Prinzessin Leonor (19) und ihre Schwester, Infantin Sofía (18). Auch sie wollen sich den Match im Joggeli nicht entgehen lassen. Ihre Eltern, König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52), sind nicht mit dabei.

Die spanischen Prinzessinnen sind aus Mallorca angereist, wo sie zuvor einige Tage Ferien machten. Ob sie nach dem Spiel wieder zurück nach Palma fliegen, ist nicht bekannt. Für Leonor und Sofía ist es die erste offizielle Reise in die Schweiz. Ob sie unser Land schon mal privat besucht haben, ist allerdings nicht bekannt.