«Es wird mega spannend»
Sexlügen und Geheimnisse dominieren die Schlagzeilen

Kennt Prinz Carl Philip seine Frau wirklich? Nach 20 Jahren kommt jetzt heraus, dass sich Sofia mit einem Sex-Grüsel getroffen hat. Was lief da zwischen ihr und Epstein? Unser «RoyalTea»-Expertenduo durchleuchtet den neusten Skandal am schwedischen Königshof.
Publiziert: 17:10 Uhr
Flavia Schlittler und René Haenig
