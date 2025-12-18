«Es wird mega spannend» Sexlügen und Geheimnisse dominieren die Schlagzeilen

Kennt Prinz Carl Philip seine Frau wirklich? Nach 20 Jahren kommt jetzt heraus, dass sich Sofia mit einem Sex-Grüsel getroffen hat. Was lief da zwischen ihr und Epstein? Unser «RoyalTea»-Expertenduo durchleuchtet den neusten Skandal am schwedischen Königshof.