Vor Prozessbeginn im Februar 2026 Marius Borg Høiby googelte «Strafe bei Vergewaltigung»

Für über 30 grässliche Delikte muss sich Marius Borg Høiby ab dem 3. Februar vor Gericht verantworten. Dass er der Stiefsohn von Kronprinz Haakon ist, nutzt ihm dabei gar nichts, im Gegenteil. Ein Norweger hinter schwedischen Gardinen?