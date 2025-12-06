Harry beleidigt Meghans Kochkünste

Dass der Prinz seine Liebste vor laufenden Kameras blamiert, dürfte für Ärger in der weihnachtlich dekorierten, kalifornischen Hütte sorgen. Nur eine kann den Briten-Royal nun vor der Rache seiner «Hollywood-Prinzessin» retten, seine Schwiegermutter.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»