In ihrer Netflix-Show Harry beleidigt Meghans Kochkünste

Dass der Prinz seine Liebste vor laufenden Kameras blamiert, dürfte für Ärger in der weihnachtlich dekorierten, kalifornischen Hütte sorgen. Nur eine kann den Briten-Royal nun vor der Rache seiner «Hollywood-Prinzessin» retten, seine Schwiegermutter.