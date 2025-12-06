DE
FR
Abonnieren

In ihrer Netflix-Show
Harry beleidigt Meghans Kochkünste

Dass der Prinz seine Liebste vor laufenden Kameras blamiert, dürfte für Ärger in der weihnachtlich dekorierten, kalifornischen Hütte sorgen. Nur eine kann den Briten-Royal nun vor der Rache seiner «Hollywood-Prinzessin» retten, seine Schwiegermutter.
Publiziert: 11:09 Uhr
Kommentieren
René-Haenig-Ringier.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_766.JPG
René Haenig und Flavia Schlittler
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen