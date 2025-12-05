Von Randen bis Oliven Diese Lebensmittel sind für Prinz Harry ein No-Go

Bei roten Randen und schwarzen Oliven, dreht sich dem ausgewanderten Briten-Prinz der Magen um. Wahlweise entgleisen dem Royal aber auch die Gesichtszüge, wenn er im mit seinen Hass-Objekten angereicherten Eintopf seiner Gattin herumstochert.