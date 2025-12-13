«Prinz Harry wird immer dümmer, dümmer und dümmer»
Er kann es einfach nicht lassen: Entweder ist der Briten-Prinz unheimlich dumm oder ausgesprochen dreist. Nur 48 Stunden nach seiner bissigen Spitze gegen den US-Präsidenten in der «Stephen Colbert»-TV-Show, verspottet der Herzog von Sussex Trump erneut.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»