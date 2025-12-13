DE
«Er hört einfach nicht auf»
Meghans Vater regt Flavia Schlittler fürchterlich auf

Nach langer Zeit meldet sich der Vater der Herzogin zu Wort und drückt wieder einmal auf die Tränendrüse. Statt sich nach der Kontaktaufnahme seiner Tochter vornehm zurückzuhalten, plaudert er gleich wieder mit den Medien. Ist dem Mann noch zu helfen?
Publiziert: vor 23 Minuten
René Haenig und Flavia Schlittler
