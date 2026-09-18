König Harald V. von Norwegen (†89) ruht in einem 1,7-Millionen-Franken-Sarkophag aus Olivin-Gestein. Das umweltfreundliche Material und das schiffsähnliche Design ehren seine Liebe zum Meer und zur Natur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegens Königshaus zeigt am 18. September exklusiven Sarkophag für Harald V.

Sarg aus Olivin erinnert mit Schiffsform an Haralds Liebe zur See

Kosten: 1,7 Millionen Franken, Beisetzung fand am 9. September statt

Silja Anders Redaktorin People

Fast zwei Millionen Euro – so viel liess sich das norwegische Königshaus den massgefertigten Sarkophag für König Harald V. (†89) kosten. Der Palast enthüllte am 18. September erstmals Details zu der aufwendigen letzten Ruhestätte des Monarchen, der nach seinem Tod am 28. August im Königlichen Mausoleum auf Schloss Akershus beigesetzt wurde. Laut der offiziellen Mitteilung des Königshauses befindet sich der neue Sarkophag nun neben denen von König Olav und Kronprinzessin Märtha sowie König Haakon VII. und Königin Maud.

Bereits im Jahr 2024 war die hohe Investition von 1,7 Millionen Franken in die Planung des Sarkophags bekannt geworden, wie «Bunte» berichtet. Die Öffentlichkeit wurde jedoch lange über die Details im Dunkeln gelassen. Nun aber zeigt der Hof erstmals die einzigartige Gestaltung, die keine Wünsche offen lässt.

Die Form erinnert an ein Schiff

Der Sarkophag, der sich ganz links im Mausoleum befindet, sticht durch sein aussergewöhnliches Design ins Auge. Die Form ist eine Hommage an Haralds lebenslange Liebe zur See: Statt der üblichen rechteckigen Form ist der Sarg unten abgerundet und erinnert an die Silhouette eines Schiffsrumpfes. «Diese Form soll die Liebe Haralds zum Meer widerspiegeln», erklärte der Palast.

Umweltfreundliches Material

Auch das Material trägt diese maritime Botschaft weiter. Der Sarg besteht aus blassgrün schimmerndem Olivin, einem Gestein, das tief im Erdinneren entstanden und durch geologische Kräfte an die Oberfläche gedrückt wurde. Der Palast betonte, dass das Mineral aus der Region Sunnmøre stammt – ein Ort, den Königin Sonja (89) oft für Wanderungen besuchte. Zusätzlich besitzt Olivin eine bemerkenswerte Eigenschaft: Es kann CO2 binden, was perfekt zu König Haralds Leidenschaft für die Natur passt. Auch seine Frau, die Mutter von König Haakon (53), ist für ihre Naturverbundenheit bekannt und wird eines Tages im selben Sarkophag an Haralds Seite ruhen.

Die Verzierung des Sargs ist ein weiteres Highlight. Auf dem Deckel befinden sich die aus Bronze gegossene norwegische Königskrone, das Königsschwert, das Zepter und der Königsapfel. An der Vorderseite prangt das königliche Wappen, das mit einem ovalen Peridot-Edelstein geschmückt ist – ein Detail, das die grüne Farbpalette des Olivins aufgreift.

Harald regierte 33 Jahre

König Harald V., der 33 Jahre lang Norwegen regierte, erlag einer Blutinfektion, die ihn nach einer zweiwöchigen Behandlung wegen hämolytischer Anämie im Spital stark geschwächt hatte. Sein Tod markierte das Ende einer Ära; sein Sohn Haakon übernahm unmittelbar nach seinem Ableben den Thron. Haralds Beisetzung fand am 9. September statt. Tragischerweise verstarb nur zwei Tage später, am 11. September, auch seine ältere Schwester Prinzessin Astrid (†94). Ihre Beisetzung ist für den 23. September geplant.

Der aufwendig gestaltete Sarkophag ist nicht nur eine letzte Ruhestätte, sondern auch ein Symbol für das Vermächtnis des verstorbenen Königs und seine Liebe zur Natur und zum Meer – Werte, die sein Leben und seine Regentschaft prägten.