Das macht die Familie Middleton heute

Die Geschwister und die Eltern sind der Rückhalt von Prinzessin Kate. Während die zukünftige Königin in ihrer Rolle aufblüht, fand ihre Familie privat das grosse Glück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Familie Middleton lebt heute abseits des Rampenlichts in ländlicher Idylle

Pippa führt eine Farm, James vertreibt Hundefutter, Eltern im Ruhestand

16-Millionen-Anwesen in Berkshire und Engagement für Herzstiftungen

Sarina Bosshard, GlücksPost

Als Prinz William und seine Kate vor 15 Jahren vor den Traualtar traten, rückte auch eine ganz normale britische Familie ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit: die Middletons. Während Kate als zukünftige Königin glänzt, stellt sich die Frage: Was machen ihre Liebsten abseits der Palastmauern?

Als Trauzeugin bleibt Philippa «Pippa» Matthews (42) unvergessen, stahl sie ihrer älteren Schwester doch fast die Show. Galt sie einst als Party-Girl der Londoner Szene, geniesst sie heute die ländliche Idylle. Seit 2017 ist sie mit dem Finanzmanager James Matthews (50) verheiratet. Gemeinsam mit ihren drei Kindern Arthur (7), Grace (5) und Rose (3) bewohnen sie ein 16 Millionen Franken teures Anwesen in Berkshire – inklusive eigenem Pool und Tennisplatz. Unweit von ihrem Zuhause entfernt, betreibt die studierte Sport- und Erziehungswissenschaftlerin gemeinsam mit ihrem Ehemann die Bucklebury Farm. Ein luxuriöser Bauernhof, der dank eines Streichelzoos und mehrerer Spielplätze jedes Kinderherz höherschlagen lässt. Zudem setzt sie sich engagiert für Herzstiftungen und kranke Kinder ein.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Depressionen überwunden

Lange Zeit überschatteten schwere Depressionen das Leben von James Middleton (39). Kraft gab Kates Bruder während seiner schwersten Stunden seine inzwischen verstorbene Cocker-Spaniel-Hündin Ella. Nach ihrem Tod widmete er ihr seine Autobiographie, die auf Deutsch übersetzt so viel wie «Lern Ella kennen – Der Hund, der mein Leben rettete» heisst. Heute ist James glücklich mit der Französin Alizée Thevenet (36) verheiratet und vertreibt nachhaltiges Hundefutter. In ihrem umgebauten Bauernhaus in Berkshire leben sie mit sechs Hunden – und ihrem grössten Stolz: Sohn Inigo (2).

Die Eltern der beliebten Prinzessin haben ihr Leben in den letzten Jahren deutlich entschleunigt. Nach der Corona-Pandemie mussten Carole (71) und Michael Middleton (76) mit ihrem Partyartikel-Versandhandel «Party Pieces» Insolvenz anmelden. Heute geniessen sie ihren wohlverdienten Ruhestand auf ihrem Anwesen Bucklebury Manor ebenfalls in Berkshire. Statt Sitzungen stehen nun die Enkelkinder an erster Stelle. Ob beim gemeinsamen Gärtnern oder als Unterstützung in schweren Zeiten: Die beiden gelten als der wichtigste Rückhalt für Kate und William. Und wenn es die Zeit zulässt, sieht man die beiden auch mal bei einem Pferderennen oder beim Tennisturnier in Wimbledon.