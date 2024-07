1/10 Prinz William hat den Rotstift angesetzt.

Kürzlich geriet eine neue Bilanz des Königshauses an die Öffentlichkeit, aus der der unter anderem die Gewinne aus den Besitztümern von König Charles III. (75) und seinen Söhnen hervorgehen. Ein genauer Blick auf die Finanzen zeigt laut «The Telegraph» auch, dass Königin Camillas (77) jüngere Schwester Annabel Elliot (75) nicht mehr auf der Gehaltsliste von Prinz William (42) steht. Die Innenarchitektin und Antiquitätenhändlerin hatte in den vergangenen Jahren im Herzogtum Cornwall den Auftrag, die königlichen Anwesen zu gestalten und zu modernisieren.

Eine Bezahlung für ihre eigentlichen Dienste taucht in der Bilanz für die Jahre 2023/24 nicht mehr auf. Prinz William (42) soll als Duke of Cornwall Camillas Schwester gar nicht mehr beschäftigen, was jedoch nicht auf ihre Arbeit zurückzuführen sei. Wie die «Daily Mail» berichtet, war der Vertrag von Elliot befristet und sei nun lediglich ausgelaufen. Die Innenarchitektin hatte die Position nach der Hochzeit von Charles und Camilla im Jahr 2005 übernommen, was aufgrund der familiären Beziehungen laut «Daily Mail» nicht unumstritten war.

27 Millionen Franken für Prinz William

«Dass William die Schwester der Königin, die diese Aufgabe seit zwei Jahrzehnten innehatte und die 75 Jahre alt ist, entlässt, bedeutet, dass es für ihn einfacher sein wird, einen neuen Ansatz zu verfolgen, und dafür werden der König und die Königin zweifellos Verständnis haben», berichtet Royal-Experte Richard Fitzwilliams. Zu Williams Prioritäten gehörten jetzt die Einrichtung von Sozialwohnungen oder umweltbewusstes Bauen.

Aus dem Bilanzbericht geht offenbar hervor, dass Prinz William aus dem Herzogtum Cornwall 23,6 Millionen Pfund (27 Mio. Franken) erhält. Als Thronfolger hat er das Herzogtum mitsamt dessen Land- und Immobilienbesitz von seinem Vater übernommen, als dieser 2022 König wurde. Die Einnahmen daraus decken die Kosten für die öffentlichen Aufgaben und das Privatleben des Prinzen von Wales, seiner Ehefrau Prinzessin Kate (42) und ihrer drei Kinder.