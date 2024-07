Im englischen Königshaus ist eine Stelle frei – und was für eine! Ab sofort kann man Privatsekretär des royalen Paars werden.

1/7 Prinz William und Prinzessin Kate suchen eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Wer schon immer davon träumte, für das englische Königshaus zu arbeiten, hat jetzt die Chance. Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) suchen nämlich neues Personal für ihr Büro im Kensington Palace in London. Genauer gesagt, rekrutieren sie aktuell einen stellvertretenden Privatsekretär, der sich um die wichtigsten Belange des Prinzen und der Prinzessin von Wales kümmert.

Die idealen Bewerberinnen oder Bewerber müssen laut der Stellenausschreibung Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten sowie die Beherrschung der walisischen Sprache mitbringen. Ausserdem gehört es zu den Aufgaben im Job, die öffentlichen Auftritte des royalen Paares in Wales, Schottland und Nordirland zu planen und durchzuführen.

Der Job sei eine «aufregende Gelegenheit»

Gesucht wird eine Person mit einem starken Verständnis für die walisischen Gemeinschaften, Angelegenheiten, Regierung und Wirtschaft. «Dies ist eine aufregende Gelegenheit, sich dem engagierten Team im Kensington Palace anzuschliessen und ihren königlichen Hoheiten, den Prinzen und die Prinzessin von Wales, zu unterstützen», heisst es in der Stellenausschreibung weiter. König Charles hatte in seiner ersten Rede als Monarch seinen Sohn und seine Schwiegertochter zum neuen Prinzen und zur neuen Prinzessin von Wales ernannt. Er wünscht sich offenbar mehr Einsatz des Paares für die walisische Nation. Dafür benötigen William und Kate nun dringend Nachhilfe in der schwierigen Landessprache.

Wie viel man am Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von Prinz William und Prinzessin Kate verdient, ist nicht klar – das Gehalt für die unbefristete Stelle ist wohl Verhandlungssache. Besonders königliche Löhne bezahlen die britischen Royals aber nicht, wie Blick vor kurzem herausgefunden hat. Wer sich davon nicht abschrecken lässt – Bewerbungen können ab sofort über die Job-Website der Royal Family eingereicht werden.