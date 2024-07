1/5 Prinz Harry darf sich an seinem 40. Geburtstag über eine stattliche Summe freuen.

Prinz Harry, der am 15. September seinen 40. Geburtstag feiert, steht ein beachtliches Geldgeschenk bevor. Wie «The Times» berichtet, wird der in Grossbritannien geborene Royal, der mittlerweile in den USA lebt, einen Teil des Nachlasses seiner verstorbenen Urgrossmutter Queen Mum, der Mutter von Queen Elizabeth II. (1926–2022), erhalten.

Der Anteil soll sich auf umgerechnet rund acht Millionen Franken belaufen – eine stattliche Summe aus Gesamterbe von rund 80 Millionen Franken, das in Treuhandfonds für die Familie angelegt wurde. Überraschenderweise soll Prinz Harry sogar einen grösseren Anteil als sein älterer Bruder Prinz William (42) bekommen. Grund dafür seien die strengen finanziellen Regelungen innerhalb der königlichen Familie. Laut des Magazins «OK!» verfügen Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) insgesamt über ein gemeinsames Kapital von 53,3 Millionen Franken.

Harry und Meghan wollten Windsor

Dass der Palast genaue Vorschriften für die Angelegenheiten der Royals hat, zeigte sich auch bei der Wahl des Anwesens von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Wie Historiker Hugo Vickers (72) gegenüber der Zeitschrift behauptete, habe das Paar ursprünglich im Windsor Castle wohnen wollen. Doch Prinz Harrys Grossmutter Queen Elizabeth II. (1926–2022) lehnte diesen Wunsch ab und schenkte ihrem Enkel stattdessen das Frogmore Cottage, wo die Familie bis zu ihrer Auswanderung nach Amerika lebte.