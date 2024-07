1/5 Die britische Königsfamilie verdiente schon 2024 nicht schlecht. Nächstes Jahr kommen zum Einkommen 51 Millionen Franken obendrauf.

Livia Fietz Praktikantin People

Verpflichtungen und Aktivitäten kosten Geld, vor allem in einer Zeit, in der sich die Preise erhöhen – auch bei den Royals. So sind die Ausgaben der britischen Königsfamilie trotz verringerter Auftritte aufgrund der Krebsdiagnosen von König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42) um 300'000 Pfund (344'270 Franken) im letzten Finanzjahr angestiegen.

Nun kann sich das britische Königshaus über einen finanziellen Zustupf freuen. Gemäss der britischen Nachrichtenagentur PA zeigt der jährliche Finanzbericht des Königshauses auf, dass der Familie im Jahr 2025 mehr als 130 Millionen Pfund (rund 149 Mio. Franken) zustehen wird. Das sind ganze 45 Millionen Pfund (rund 51 Mio. Franken) mehr als im Vorjahr.

Auch das britische Volk soll profitieren

Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass die Einkünfte des Crown Estate deutlich gestiegen sind – sie sollen etwa 1,1 Milliarden Pfund (rund 1,26 Milliarden Franken) betragen. Daraus entnimmt man den sogenannten Sovereign Grant, der von Steuerzahlern finanziert wird und die Einnahmen der Royals bildet. Nächstes Jahr wird dieser Betrag also um 53 Prozent ansteigen.

Besonders der Ausbau von Offshore-Windparks in der Nordsee hat zuletzt erhebliche Summen eingebracht. Daher wurde der Anteil, der den Royals dort zusteht, kürzlich von 25 auf 12 Prozent gesenkt – ohne wesentliche Einbussen, wie man sieht. Diese Senkung soll 143 Millionen Pfund (rund 164 Mio. Franken) zugunsten der Nation freisetzen, die dem allgemeinen Wohl zugutekommen werden.

Mit diesem erheblichen Zuschuss sollen vor allem die letzten Renovierungsarbeiten am Buckingham-Palast durchgeführt und die Anschaffung von zwei AgustaWestland-AW139-Helikopter, die die jetzigen 15 Jahre alten Sikorsky-Helikopter ersetzen, getätigt werden. Zudem versucht der Palast, auf nachhaltigere sowie kosten- und stromsparende Methoden umzusteigen.