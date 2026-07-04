Prinz Harry reist ohne Meghan und die Kinder nach London

Eigentlich sollten sie alle gemeinsam die ihre Royal Family in London besuchen. Doch jetzt kommt es doch anders: Bei seiner Reise nach London nimmt Prinz Harry Frau und Kinder doch nicht mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry (41) reist allein nach London, ohne Meghan und Kinder

Wegen fehlendem Polizeischutz bleibt seine Familie aus Sicherheitsgründen in den USA

Er trifft König Charles III. erstmals seit September 2025 wieder

Sophie Ofer Redaktorin People

Eigentlich sollten sie nächste Woche alle zusammen in die Heimat des Prinzen reisen. Doch nun wurde bekannt, dass Prinz Harry (41) bei seiner Reise nach London nicht von seiner Ehefrau Meghan (44) und den Kindern begleitet wird. Das berichtet die «BBC».

Für die Planänderung gab es einen triftigen Grund: Während des Aufenthalts wird kein staatlich finanzierter Polizeischutz für Harrys Familie zur Verfügung gestellt. Damit setzt Prinz Harry den Spekulationen über ein mögliches Treffen der gesamten Familie im Königshaus ein Ende.

Die Kinder sehen ihren Grossvater nicht

Seit Wochen spekulierten Medien, ob Prinz Harry seine Frau Meghan und seine Kinder Archie (7) und Lilibet (5) mit in nach London bringen werde. Für ihren Besuch in Grossbritannien sollten sie in einer königlichen Residenz unterkommen, womöglich sogar im Buckingham-Palast. Für die Kinder wäre es das erste Mal seit vier Jahren gewesen, dass sie ihren Grossvater König Charles III. (77) persönlich treffen.

Doch bei Prinz Harry kamen Zweifel auf, jetzt reist er allein in die britische Hauptstadt. Unklar ist laut Medienberichten noch, ob seine Familie ihn beim Rest seines fünftägigen Trips begleitet oder gänzlich in den USA zurückbleibt.

Der Anlass des jetzigen Besuchs im Vereinigten Königreich sind mehrere Termine von Prinz Harry. Darunter sind Feierlichkeiten rund um den Sportwettbewerb «Invictus Games» für kriegsversehrte Veteranen, den der Prinz selbst gegründet hat.

Harry hat Sicherheitsbedenken

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, sie leben mit den Kindern in Kalifornien (USA). Prinz Harry selbst hat seinen Vater zuletzt im September 2025 in London getroffen.

In der Vergangenheit hatte Prinz Harry wiederholt angegeben, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Grossbritannien bringen zu wollen. 2025 wollte er Einspruch gegen eine Entscheidung des britischen Innenministeriums einlegen, wonach er und seine Familie nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals. Das Berufungsgericht wies seinen Einspruch ab.