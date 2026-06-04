Überstürzt kehrt jetzt auch Ingrid Alexandra in die Heimat zurück. Sie verlässt aus Sorge um Mutter Mette-Marit die Uni in Sydney. Die Angst um die Kronprinzessin, die seit Jahren gegen eine chronische Lungenkrankheit kämpft, scheint riesig im Königshaus.
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