DE
FR
Abonnieren

Neue Gerüchte aus dem Palast
Ist Prinz Philip gar nicht Andrews Vater?

Hatte die Queen eine Affäre? Und ist aus dieser der in Ungnade gefallene Prinz Andrew entstanden? Das wurde Royal-Expertin Flavia Schlittler kürzlich von einer geheimen Quelle zugetragen. Für die These sprechen gleich mehrere Indizien.
Publiziert: 10:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_766.JPG
René-Haenig-Ringier.jpg
Flavia Schlittler und René Haenig
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Videos zum königlichen Podcast «RoyalTea»
Was sagst du dazu?
Meistgelesen