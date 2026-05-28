Prinz Christian, der Älteste des Königs, schaut zu tief ins Glas. Ein Kumpel des Royals plauderte jetzt aus: «Er geht gern in die Stadt und trinkt viel Bier.» Bei seinen Landsleuten gilt der Blaublüter – obwohl noch lange nicht auf dem Thron – längst als «Partykönig».
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