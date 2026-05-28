Kumpel plaudert aus Dänen-Royal hat ein Alk-Problem

Prinz Christian, der Älteste des Königs, schaut zu tief ins Glas. Ein Kumpel des Royals plauderte jetzt aus: «Er geht gern in die Stadt und trinkt viel Bier.» Bei seinen Landsleuten gilt der Blaublüter – obwohl noch lange nicht auf dem Thron – längst als «Partykönig».