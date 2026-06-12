Kommts zur grossen Versöhnung? Prinz Harry will Freudentränen bei Papa Charles sehen

Harry geht im Familienstreit auf seinen Vater zu. Wenn er im Juli von Kalifornien in seine alte Heimat reist, wünscht er eine Wiedervereinigung der Familie. Vor allem Archie und Lilibet sollen nach über drei Jahren endlich ihren Opa, König Charles III., wiedersehen.