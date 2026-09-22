Prinzessin Dianas Bruder Charles Spencer erhebt schwere Vorwürfe gegen König Charles III. In seinen Memoiren enthüllt er, dass Dianas Mann eine Affäre mit einem Kammerdiener hatte, ohne dessen Namen zu nennen. Blick kennt ihn und stellt Michael Fawcett vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Charles Spencer veröffentlicht Memoiren über Diana und König Charles III.

Diana behauptete, Charles sei in Kammerdiener Michael Fawcett verliebt

2025: Fawcett erhält Abschiedsaudienz bei König Charles III. auf Schloss Windsor

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Seit dem 22. September sind Charles Spencers (62) Memoiren «Swan Song – Diana, meine Schwester» weltweit auf dem Markt. Es ist die Abrechnung des Bruders von Prinzessin Diana (1961–1997) – vor allem mit dem britischen König Charles III. (77), der von 1981 bis 1996 mit Diana verheiratet war.

Besonders brisant: Diana erzählte ihrem Bruder, ihr Mann sei in seinen Kammerdiener verliebt. Einen Namen nennt Spencer nicht. Britische Medien identifizieren ihn als Michael Fawcett. Eine Palastquelle sagt gegenüber Blick: «Ja, Charles hatte ein intimes Verhältnis mit seinem Kammerdiener Michael Fawcett.»

Seine Karriere verlief nicht ohne Skandal

Wer ist der Mann, der das Herz des heutigen Kings erobert haben soll? Fawcett kommt 1981 als junger Angestellter in den königlichen Haushalt. Später wird er Charles’ persönlicher Kammerdiener und gehört über Jahrzehnte zu dessen engstem Umfeld. 2018 wird er Chef der damaligen Prince’s Foundation.

Fawcetts Karriere ist nicht ohne Skandal. Im Zentrum steht der saudische Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz. Fawcett schreibt ihm 2017, man könne ihn bei seinem Antrag auf die britische Staatsbürgerschaft unterstützen. Gleichzeitig geht es um eine mögliche Aufwertung seines Ehrentitels. Mahfouz hatte zuvor hohe Summen an Projekte von Charles’ Stiftungen gespendet.

2021 tritt Fawcett als Chef der Stiftung zurück. Die Metropolitan Police leitet im Februar 2022 eine Untersuchung wegen des Verdachts auf sogenannte «Geld für Ehrentitel»-Machenschaften ein. Im September desselben Jahres werden zwei Männer unter Polizeivorbehalt befragt.

Camilla war nicht der Scheidungsgrund

Einen Monat später gehen die Ermittlungsergebnisse an die britische Staatsanwaltschaft. Im August 2023 stellt die Polizei die Untersuchung ein – ohne weitere Schritte. Eine Anklage gibt es nicht. König Charles III. selbst wird dabei nicht beschuldigt. Sein Sprecher erklärte damals, dieser habe von Fawcetts konkretem Angebot an Mahfouz nichts gewusst.

Und Camilla? Sie ist gemäss der Blick-Palastquelle nicht der Grund für das Scheitern von Dianas Ehe mit Charles, sondern: Michael Fawcett. Charles und Camilla führten bereits vor Dianas Hochzeit und auch während seiner Ehe mit Diana eine Beziehung. Diana wusste davon.

Spencers Enthüllung reicht damit über die bekannte Geschichte von Charles und Camilla hinaus. Er macht öffentlich, was Diana ihrem Bruder über die private Seite ihrer Ehe anvertraute – und nennt dabei den Mann, der über Jahrzehnte zum engsten Umfeld des heutigen Königs gehörte.

2025 empfängt King Charles III. Michael Fawcett auf Schloss Windsor zu einer Abschiedsaudienz. Die Verbindung zwischen den beiden reicht also bis in die Gegenwart.