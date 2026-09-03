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Neues Album und Tourstart
Simple Minds spielen live in Zürich

Die Simple Minds bringen ein neues Album heraus. Die erste Single «Beginner Boys» ist bereits erhältlich. Auf ihrer Tour macht die Band auch in Zürich Station.
Publiziert: 09:43 Uhr
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Aktualisiert: 10:02 Uhr
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Die Band Simple Minds kommt nach Zürich.
Foto: EPA

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Simple Minds veröffentlichen Album «Sacrosanct» am 29. Januar 2027
  • Konzert am 19. April 2027 im Hallenstadion Zürich
  • 2025 Nordamerika-Tour: über 1,5 Millionen Fans begeistert
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Angela RosserJournalistin News

Die Simple Minds sind zurück – und wie! Am 29. Januar 2027 erscheint ihr neues Album «Sacrosanct» bei BMG, doch schon jetzt sorgt die erste Single «Beginner Boys» für Vorfreude.

Vergessen hat die Band mit dem Hit «Don't You Forget About Me» sicherlich niemand. Die Simple Minds sind stark von der elektronischen Musik der 80er-Jahre geprägt. Mit ihrem hymnischen Sound sind sie bis heute bekannt.

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Konzert in Zürich

Im Januar veröffentlichen die Musiker nun ein neues Album. Am 29. Januar erscheint ihr neues Werk «Sacrosanct». Bereits jetzt erhältlich ist die erste Single «Beginner Boys». Die wohl beste Nachricht für Fans der Band ist wohl aber, dass sie 2027 auch wieder auf Tour geht und auch einen Stopp in Zürich angekündigt hat.

Am 19. April 2027 treten die Simple Minds im Hallenstadion auf, begleitet von ihren Special Guests Level 42. In den letzten Jahren war die Band so produktiv wie nie zuvor.

Dok-Film und Konzerte weltweit

Seit ihrem Album «Direction Of The Heart» von 2022 haben die Band-Mitglieder ihre Karriere in einem gefeierten Dokumentarfilm beleuchtet, eine gemeinsame Autobiografie veröffentlicht und weltweit Konzerte gespielt.

Allein 2025 begeisterten sie auf ihrer Nordamerika-Tour über 1,5 Millionen Fans – mit Zuschauerzahlen, die an ihre glorreichen Zeiten in den 80ern erinnern. Die acht Tracks des Albums verbinden die Wurzeln von Art Rock und New Wave mit moderner Leichtigkeit.

Seit 50 Jahren im Geschäft

Frontmann Jim Kerr (67) beschreibt den Albumtitel so: «Nach fast fünfzig Jahren fühlt sich unsere Musik weniger wie eine Karriere und mehr wie ein Glaube an.»

Jim Kerr und Gitarrist Charlie Burchill (66) zeigen sich in Hochform und beweisen, dass die Simple Minds auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Magie verloren haben. Laut der Konzertagentur dürfen sich Fans auf ein unvergessliches Live-Erlebnis freuen, das fünf Jahrzehnte Bandgeschichte umspannt.

Tickets gibt es ab Freitag, 11. September um 10.30 Uhr via Ticketcorner. Blick ist Medienpartner.

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