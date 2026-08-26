Die Volksmusikgruppe Oesch's die Dritten kündigt ihren Abschied an. Es kommt noch eine Jubiläumstour 2027 und 2028, danach ist für die erfolgreiche Familienband aus dem Berner Oberland Schluss.

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass es eine Jubiläumstour geben soll, war bereits bekannt. Heute verkündete die Band Oesch's die Dritten plötzlich, dass die Tour gleichzeitig eine Abschiedstour wird. Nach 30 Jahren sagt die Familienband «Adieu».

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Die Volksmusikgruppe aus dem Berner Oberland schreibt auf ihrer Website, dass die Band «in der Form und Besetzung», wie man sie kenne, nicht länger bestehen wird. Die Gruppe besteht aus Hansueli und Annemarie Oesch, ihren Kindern Melanie, Kevin und Mike sowie dem Akkordeonisten Urs Meier.

Aufhören, wenn's am Schönsten ist

Innerhalb der Familie kam die Entscheidung wohl nicht ganz so plötzlich. Die Entscheidung sei bereits vor mehr als einem Jahr gefallen. Die Familie habe gespürt, dass die Zeit für einen Schlusspunkt gekommen sei. So heisst es in einem Instagram-Post der Band. «Wir wollen aufhören, wenn's am schönsten ist. Wir haben unser ganzes Herzblut, unsere Kreativität und unfassbar viel Zeit in Oesch's die Dritten gesteckt und auch deshalb wollen wir es nicht dem Zufall, dem Alter oder den Entwicklungen im Musikbusiness überlassen, wann unsere gemeinsame Reise endet.»

Leicht sei ihnen die Entscheidung natürlich nicht gefallen. Gleichzeitig betonen sie, dass die Musik weiterhin eine grosse Leidenschaft der Familie bleibt . Melanie Oesch (38) hat Blick für heute Nachmittag ein Statement zugesichert.

Die letzten beiden Konzerte stehen bereits fest. Am 13. Mai 2028 treten Oesch's die Dritten im Auditorium Stravinski in Montreux VD auf. Sieben Tage später, am 20. Mai, folgt das Finale in der Bernexpo.