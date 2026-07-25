DE
FR
Abonnieren

Superstar wandert in Einzelhaft
Skandal-Rapper Diddy prügelt sich im Knast

Sean «Diddy» Combs wurde nach einer Prügelei mit einem Mitinsassen in Einzelhaft gesteckt. Der Vorfall könnte die Entlassung des Rapstars verzögern.
Publiziert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/5
Diddy sitzt im Bundesgefängnis Fort Dix im Staat New Jersey.
Foto: MONTAGE

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sean «Diddy» Combs prügelte sich im Gefängnis Fort Dix mit einem anderen Häftling
  • Nach einer Beleidigung wurde er handgreiflich und landete dafür in Einzelhaft
  • Combs sitzt 50 Monate wegen erzwungener Prostitution ab
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Rapmogul Sean «Diddy» Combs (56) sorgt auch hinter Gittern für Schlagzeilen. Laut dem Portal TMZ prügelte sich der Superstar im Bundesgefängnis Fort Dix mit einem anderen Häftling. 

Ein Mitinsasse beleidigte Combs – dieser liess deshalb die Fäuste sprechen, berichtet TMZ unter Berufung auf mehrere Quellen. Im Kampf habe sich der Mittfünfziger «gut behauptet». Nachdem das Personal die Streithähne trennte, landete Diddy in Einzelhaft.

Strafe von 50 Monaten

Combs sitzt eine Strafe von 50 Monaten wegen erzwungener Prostitution ab. Wie sich der jüngste Vorfall auf sein Entlassungsdatum auswirkt, ist noch unklar. Seit der Verlegung nach Fort Dix am 30. Oktober 2025 gab es schon mehrere Änderungen.

Mehr zum Fall Diddy
Diddy kommt früher aus dem Knast
Gute Führung
Diddy kommt früher aus dem Knast
Skandal-Rapper Diddy in Gefängnis mit geringer Sicherheitsstufe verlegt
Nahe bei seiner Familie
Diddy in Gefängnis mit geringer Sicherheitsstufe verlegt
So erlebt Diddy die ersten Tage im Knast
Rapper bricht direkt Regel
So erlebt Diddy die ersten Tage im Knast
Skandal-Rapper Diddy bat Trump um Begnadigung
Mit Video
Alte Bekannte
Skandal-Rapper Diddy bat Trump um Begnadigung

Im November 2025 wurde Combs' Haftzeit zunächst verlängert, nachdem er gegen interne Gefängnisregeln verstossen hatte. Später erreichte er eine Vorverlegung um etwa anderthalb Monate, weil er an einer Drogenreha teilnimmt.

Vor dem Vorfall sollte Diddy im Februar 2028 aus dem Gefängnis entlassen werden. Doch nun könnte sich sein Aufenthalt im Knast wieder verlängern.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen