Skandal-Rapper Diddy prügelt sich im Knast

Sean «Diddy» Combs wurde nach einer Prügelei mit einem Mitinsassen in Einzelhaft gesteckt. Der Vorfall könnte die Entlassung des Rapstars verzögern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sean «Diddy» Combs prügelte sich im Gefängnis Fort Dix mit einem anderen Häftling

Nach einer Beleidigung wurde er handgreiflich und landete dafür in Einzelhaft

Combs sitzt 50 Monate wegen erzwungener Prostitution ab

Gabriel Knupfer Redaktor News

Rapmogul Sean «Diddy» Combs (56) sorgt auch hinter Gittern für Schlagzeilen. Laut dem Portal TMZ prügelte sich der Superstar im Bundesgefängnis Fort Dix mit einem anderen Häftling.

Ein Mitinsasse beleidigte Combs – dieser liess deshalb die Fäuste sprechen, berichtet TMZ unter Berufung auf mehrere Quellen. Im Kampf habe sich der Mittfünfziger «gut behauptet». Nachdem das Personal die Streithähne trennte, landete Diddy in Einzelhaft.

Strafe von 50 Monaten

Combs sitzt eine Strafe von 50 Monaten wegen erzwungener Prostitution ab. Wie sich der jüngste Vorfall auf sein Entlassungsdatum auswirkt, ist noch unklar. Seit der Verlegung nach Fort Dix am 30. Oktober 2025 gab es schon mehrere Änderungen.

Im November 2025 wurde Combs' Haftzeit zunächst verlängert, nachdem er gegen interne Gefängnisregeln verstossen hatte. Später erreichte er eine Vorverlegung um etwa anderthalb Monate, weil er an einer Drogenreha teilnimmt.

Vor dem Vorfall sollte Diddy im Februar 2028 aus dem Gefängnis entlassen werden. Doch nun könnte sich sein Aufenthalt im Knast wieder verlängern.