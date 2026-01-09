Skandal-Rapper Diddy bat Trump um Begnadigung

Sean «Diddy» Combs versucht offenbar alles um aus dem Gefängnis zu kommen. Doch bei US-Präsident Donald Trump stösst der in Ungnade gefallene Rapstar auf taube Ohren.

Darum gehts Donald Trump lehnt die Begnadigung von Sean «Diddy» Combs ab

Combs hatte Trump brieflich um Gnade gebeten

Combs verbüsst seit Oktober 2025 eine Haftstrafe von gut vier Jahren

Gabriel Knupfer Redaktor News

Donald Trump (79) will Sean «Diddy» Combs (56) nicht begnadigen. Das sagte der US-Präsident in einem Interview mit der «New York Times». Der wegen Sexualstraftaten verurteilte Superstar habe ihn brieflich um eine Begnadigung gebeten.

Er habe nicht vor, der Bitte nachzukommen, betonte Trump. Bereits im Oktober hatte Combs den Präsidenten angeblich um Gnade gebeten. Es war zunächst unklar, ob Trump im Interview von einem neuen Versuch des Rappers berichtete.

«Feindselige» Kommentare

Bereits damals hatte Trump einer Begnadigung eine Absage erteilt. Combs' «feindselige» Kommentare während der ersten Amtszeit als Präsident würden es «schwieriger» machen, eine Begnadigung in Betracht zu ziehen, sagte er gegenüber dem Sender Newsmax.

Früher seien sie «sehr gut miteinander ausgekommen», so Trump. «Er schien ein netter Typ zu sein. Ich kannte ihn nicht gut, aber als ich für ein Amt kandidierte, war er sehr feindselig.» Aus früheren Jahren sind zahlreiche gemeinsame Fotos von Trump und Combs bekannt.

Mehr als vier Jahre Haft

Ein Gericht verurteilte Combs im Oktober zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten. Er wurde verurteilt, weil er Frauen und männliche Sexarbeiter quer durchs Land fliegen liess, um sie zu sogenannten «Freak Off Shows», also exzessiven Sex-Partys, zu zwingen.

Trump begnadigte in seiner zweiten Amtszeit bereits über 1600 Personen. Darunter sind 1500 Teilnehmende der Krawalle am 6. Januar 2021 sowie sein Geschäftspartner und Kryptounternehmer Changpeng Zhao (49).