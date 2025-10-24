Die Haftstrafe für den Binance-Gründer sei Teil von Joe Bidens «Krieg gegen Kryptowährungen» gewesen, heisst es aus dem Weissen Haus. Doch für die Begnadigung dürfte es auch geschäftliche Gründe geben.

Trump begnadigt Binance-Gründer Changpeng Zhao, der Haftstrafe bereits abgesessen hat

Begnadigung könnte Binance Weg zurück auf US-Markt eröffnen

Donald Trump (79) macht seinem Ruf als Krypto-Präsident alle Ehre: Nun hat er den verurteilten Gründer der Digitalwährungsbörse Binance nachträglich begnadigt. Dieser sass letztes Jahr eine viermonatige Haftstrafe wegen Verstössen gegen das Geldwäscherei-Gesetz ab.

Changpeng Zhao (48) sei als Teil eines «Krieges gegen Kryptowährungen» der Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden (82) ins Visier genommen worden, hiess es von der Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt (28).

Multimilliardär hinter Gittern

Zhao und Binance hatten Ende 2023 Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben. Zhao gab alle Posten bei der Kryptobörse auf, behielt aber seine Beteiligung. Die Anklage hatte drei Jahre Gefängnis gefordert, der Richter blieb deutlich darunter. Es habe keine Betrugsvorwürfe oder identifizierbare Geschädigte gegeben, betonte Leavitt nun.

Für Binance wurden mit dem Schuldeingeständnis Strafen von rund 4,3 Milliarden Dollar fällig. Zhao persönlich zahlte 50 Millionen Dollar.

Der chinesische Geschäftsmann, der auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, dürfte der reichste Gefängnisinsasse aller Zeiten gewesen sein. «Forbes» schätzt sein Vermögen aktuell auf 86 Milliarden Dollar. Es besteht hauptsächlich aus seiner Beteiligung an Binance.

Geschäftliche Verbindungen zu Trump

Trump selbst sagte später bei einem Auftritt, «viele sehr gute Leute» hätten sich bei ihm für Zhao eingesetzt. Doch das dürfte nicht der einzige Grund für die Begnadigung sein: Sie könnte Binance einen Weg zurück auf den US-Markt eröffnen.

Binance war nach der Wiederwahl von Trump eine enge geschäftliche Verbindung mit dem Krypto-Unternehmen der Familie des US-Präsidenten, World Liberty Financial, eingegangen.

Vor allem dank dieser Krypto-Firma hat der Trump-Clan sein Vermögen seit der Wahl im letzten November verdoppelt. Aktuell wird Trumps Privatvermögen auf über 7 Milliarden Dollar geschätzt.