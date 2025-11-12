Sean Combs hat eine im Gefängnis eine begehrte Arbeitsstelle ergattert und nimmt an einem Drogenentzugsprogramm teil. Kurz nach seiner Ankunft sorgte er erstmal für einen Regelverstoss.

So erlebt Diddy die ersten Tage im Knast

1/2 Seit dem 30. Oktober sitzt Diddy in einem Gefängnis in New Jersey. Foto: Getty Images

Darum gehts Sean Combs zu 50 Monaten Haft verurteilt und ins Gefängnis Fort Dix verlegt

Combs arbeitet als Assistent des Gefängnispfarrers in der Kapellenbibliothek

Fynn Müller People-Redaktor

Rapmogul Sean «Diddy» Combs (56) wurde in zwei Fällen der erzwungenen Prostitution für schuldig befunden und zu 50 Monaten Haft verurteilt. Am 30. Oktober verlegte man Diddy offiziell in das Bundesgefängnis Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey.

CBS News gibt jetzt einen exklusiven Einblick hinter die Gefängnismauern. So soll Diddy seine ersten Tage im Gefängnis mit Arbeit in der Kapelle verbracht haben. Combs arbeite dort als Assistent eines Gefängnispfarrers, was als eine der begehrtesten Aufgaben im Fort Dix Gefängnis gilt.

Was die Aufgabe so begehrenswert? Sie erlaube dem Häftling, in einem privaten Büro zu arbeiten, oft mit Klimaanlage, und die Pfarrer brächten häufig Essen für Gottesdienste, das mit dem Assistenten geteilt werden könne.

Combs macht Drogenbehandlungsprogramm

Sein Sprecher Juda Engelmayer erklärt gegenüber CBS News: «Er arbeitet in der Kapellenbibliothek, wo er die Umgebung als warm, respektvoll und lohnend beschreibt.» Combs wurde zudem dem intensivsten Drogenbehandlungsprogramm des Gefängnisses zugewiesen. «Herr Combs ist ein aktiver Teilnehmer und hat seinen Rehabilitationsprozess von Anfang an ernst genommen», sagt Engelmayer.

Wie dem Bericht hervorgeht, soll Diddy auch bereits eine erste Regel gebrochen haben. So sehe er sich nach einem unerlaubten Anruf mit Disziplinarmassnahmen konfrontiert.