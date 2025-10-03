Die Welt schaut nach New York. Am Freitag hört der gefallene US-Rapstar Sean Combs sein Strafmass. Es geht um Sex-Partys, Prostitution und illegalen Transport von Frauen.

Fynn Müller People-Redaktor

Heute wird das Strafmass von US-Rapper Sean «Diddy» Combs (55) verkündet. Der US-Rapper, der seit Mitte September wegen Sexualdelikten in Brookly in Untersuchungshaft sitzt, wird vor einem Gericht in New York seine Strafe erfahren.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten. Ein klares Signal, dass auch Superstars nicht über dem Gesetz stehen. Combs' Verteidiger für eine Höchststrafe von 14 Monaten Haft plädierten.

Prozess zieht sich

Um 10 Uhr morgens Ortzeit hat der Prozess in New York begonnen. Ein Ergebnis könnte jederzeit vorliegen. Bisher sind unter anderem seine Tochter Chance Combs (19) zu Wort gekommen. «Wir sind immer noch einfach nur Töchter, die unseren Vater brauchen», sagt sie mit gebrochener Stimme. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater. Diddy selber ist nach der Aussage seiner Kinder zu Tränen gerührt.

Auch Diddys Anwalt Brain Steel spricht und erzählt von einem Vorfall aus der U-Haft, bei dem Diddy fast abgestochen worden sei. «Sean ist kein typischer Gefangener, jeder kennt ihn», so Steel. «Für sie ist es eine Trophäe, sie bekommen Anerkennung, wenn sie ihm Schaden zufügen.»

Darum geht es

Ende Juli wurde der Rapmogul in zwei Fällen der zwanghaften Prostitution für schuldig befunden. Er wurde verurteilt, weil er Frauen und männliche Sexarbeiter quer durchs Land fliegen liess, um sie zu sogenannten «Freak Off Shows», also exzessiven Sex-Partys, zu zwingen.

Im Zentrum des Falles steht Diddys Ex-Freundin Cassie Ventura (39), die wichtigste Klägerin. Sie wirft Combs vor, sie gezwungen zu haben, an mehreren dieser Partys teilzunehmen, wo sie systematisch unter Druck gesetzt und erniedrigt wurde.

In den schwerwiegendsten Anklagepunkten, wie jenem des Menschenhandels, sprach man Diddy frei. Ebenso von der brisantesten Anklage: «Organisierte Kriminalität». Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, sein Musik-Imperium über Jahrzehnte hinweg genutzt zu haben, um ein kriminelles Netzwerk für seine Machenschaften aufzubauen und zu führen.

Diddy bat in Brief um Verzeihung

Am Tag vor der Strafverkündung schrieb Combs einen emotionalen Brief an den zuständigen Richter. Er zeigte Reue, gestand sich seine Fehler ein. «Es tut mir leid für all den Schmerz und das Leid, das ich anderen durch mein Verhalten zugefügt habe. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Fehler in der Vergangenheit.»

0:57 Überwachungskamera filmte mit: P. Diddy schlägt mehrmals auf Cassie ein

Combs sprach in dem Brief von einer persönlichen Wandlung, die er in Untersuchungshaft gemacht habe. «Das alte Ich starb im Gefängnis und eine neue Version von mir wurde wiedergeboren. Der Knast verändert dich oder tötet dich – ich entscheide mich für das Leben.» Das veröffentliche Video, bei dem er Ex-Freundin Cassie Ventura mehrfach schlug und durch einen Hotelflur schleifte, verfolge in tagtäglich.