Die Ex-Freundin von P. Diddy äussert sich jetzt, kurz vor der Urteilsverkündung. Die 39-Jährige macht ihre Forderungen nach einer Haftstrafe für den Rapper deutlich.

Cassie Ventura ist die Ex-Freundin von Sean Combs, bekannt als P. Diddy.

Darum gehts Cassie Ventura fürchtet Vergeltung und fordert Haftstrafe für P. Diddy

Ex-Freundin beschreibt Jahrzehnt mit Rapper als gewalttätig und erniedrigend

Jaray Fofana Redaktorin People

Aus Angst, und um ihre Familie und sich zu schützen, hat Cassie Ventura (39), die Ex-Freundin von Sean Combs (55), ihren Wohnort gewechselt. Die 39-Jährige ist heute Mit-Klägerin im Fall gegen den Musiker, der vor allem als P. Diddy bekannt ist. In einem Brief drückt das ehemalige Model ihre Furcht aus. Sie habe Angst, dass bei einer Freilassung Vergeltung an denen geübt werde, die sich bei den Verhandlungen gegen ihn geäussert hätten.

Die Sängerin fordert den Richter Arun Subramanian (46) auf, eine Strafe von mindestens elf Jahren und drei Monaten zu verhängen, wie dies die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Diese Strafe würde die Realität der Missbräuche kaum widerspiegeln. Sie kritisiert zudem die Jury, dass diese den Zwang und die Gewalt durch die «Freak-Offs» (Sex-Marathons mit männlichen Sexarbeitern) ignoriert hätten.

«Ein schreckliches Jahrzehnt»

Das Jahrzehnt, in dem die R&B-Sängerin mit dem Rapper zusammen war, beschreibt sie als schrecklich. Die Zeit sei von Gewalt, Zwang und Erniedrigung gezeichnet gewesen. In der Beziehung mit Sean Combs wurde Ventura von ihm geschlagen, an den Haaren gezogen und geschubst. Auch wurde ihr mit der Veröffentlichung von Sextapes gedroht. Sie sei ausserdem mit Drogen und Alkohol ruhig gestellt worden. Filmmaterial und Fotos der brutalen Angriffe seien vorhanden. Das erlittene Trauma führte bei der Mutter zu Selbstmordgedanken. Sie leide bis heute unter Alpträumen und Flashbacks.

Cassie Ventura bezeichnet Diddy als «Manipulator, Aggressor, Missbraucher und Menschenhändler» und erklärt, er hätte kein Interesse, sich zu ändern. Das belege die Situation mit dem «geleakten»-Video. Sean Combs habe sich erst bei ihr entschuldigt, als es an die Öffentlichkeit kam, nachdem er zuvor ihre Anschuldigungen abgestritten hatte. Entsprechend ist sie überhaupt nicht der Meinung der Verteidigung, dass Diddy ein geläuterter Mann sei.