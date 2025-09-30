Die Verkündung des Strafmasses im Fall Sean «Diddy» Combs steht kurz bevor. Die Anwälte des Rappers fordert 14 Monate, die Staatsanwaltschaft sieht das etwas anders und will Diddy für elf Jahre hinter Gitter bringen.

Darum gehts Staatsanwaltschaft fordert 11 Jahre Haft für Sean Combs. Urteil am 3. Oktober

Combs' Anwälte argumentieren für 14 Monate Haft oder Prozessaufhebung

Combs in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen, maximal 20 Jahre möglich

Am 3. Oktober soll das Strafmass im Fall Sean «Diddy» Combs verkündet werden. Der gefallene Rap-Mogul wurde in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Combs wurde unter anderem Menschenhandel, Drogenmissbrauch, Nötigung zur Prostitution vorgeworfen.

Wie US-Medien nun berichten, fordert die New Yorker Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten für den Rapper. Seine Verteidigung hingegen liess verkünden, dass sie maximal vierzehn Monate für angemessen hält.

Als Begründung für das geforderte Strafmass werden demnach vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit herangezogen: «Die von ihm verübten Verbrechen sind schwerwiegend und haben in mehreren Fällen zu Haftstrafen von über zehn Jahren für Angeklagte geführt, die, wie Sean Combs, Gewalt angewendet und andere in Angst und Schrecken versetzt haben», wird ein Staatsanwalt zitiert. Neben der Haftstrafe müsse Combs daher zudem «eine stattliche Geldstrafe» im sechsstelligen Bereich auferlegt werden, fordert die Staatsanwaltschaft.

Dass inzwischen eine deutlich höhere Haftstrafe als zu Beginn verlangt wird, habe laut der Berichte auch damit zu tun, dass der Angeklagte während des gesamten Gerichtsprozesses «keine Reue gezeigt» habe und sich stattdessen als Opfer einer Schmierenkampagne inszenierte.

Forderung im krassen Gegensatz zu Combs' Anwälten

Vor einer Woche hatten bereits Combs' Anwälte ein ähnliches, fast 400 Seiten langes Dokument im Gericht vorgelegt. Das darin geforderte Strafmass weicht massiv von dem der Staatsanwaltschaft ab: Laut «ABC News» wird argumentiert, dass Combs' Taten lediglich eine Haftstrafe von 14 Monaten rechtfertigen würden. De facto würde ihn das fast umgehend nach der anberaumten Verlesung des Strafmasses Anfang Oktober auf freien Fuss setzen. Schliesslich wurde Combs bereits im September des vergangenen Jahres festgenommen und befand sich seither in Untersuchungshaft, die an die Gesamtstrafe angerechnet würde.

Vor wenigen Tagen wurde ebenfalls laut «ABC News» dann von Combs' Anwälten sogar versucht, den Prozess noch komplett zu kippen. Während einer Anhörung, bei der neben Combs auch dessen Mutter und einige seiner Kinder anwesend waren, habe eine Anwältin des Rappers laut übereinstimmender US-Berichte erklärt, dass die Verurteilung nicht rechtens sei, da das herangezogene Gesetz im Falle von Combs nicht greife. Das Urteil solle daher entweder fallen gelassen werden oder es solle einen erneuten Prozess geben.

Der zuständige Richter hat sich zu diesem Antrag bislang zwar noch nicht öffentlich geäussert. Es gelte aber als unwahrscheinlich, dass der Prozess wenige Tage vor der angepeilten Verlesung des Strafmasses noch einmal komplett neu aufgerollt wird.

Im Juli war Combs von einer Jury in zwei Fällen der Prostitution für schuldig befunden, von den noch schwerwiegenderen Vorwürfen des Sexhandels und der Erpressung jedoch freigesprochen worden. Für jeden einzelnen der beiden Schuldsprüche drohen Combs bis zu zehn Jahre Gefängnis, was theoretisch eine maximale Strafe von 20 Jahren bedeutet.