US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem hochrangigen Beamten des Weissen Hauses, Diddys Haftstrafe diese Woche zu verkürzen. Der Rapper verbüsst derzeit eine 50-monatige Haftstrafe.

Darum gehts Trump erwägt Begnadigung von Diddy trotz Unentschlossenheit im Weissen Haus

Diddys Anwaltsteam kontaktierte das Weisse Haus bezüglich möglicher Begnadigung

Diddy verbüsst derzeit eine 50-monatige Haftstrafe

Laut einem hochrangigen Beamten des Weissen Hauses erwägt Donald Trump diese Woche eine Begnadigung von P. Diddy, wie «TMZ» berichtet. Der Präsident soll in dieser Angelegenheit unentschlossen sein, wobei einige Mitarbeiter ihn drängen, von einer Begnadigung abzusehen. Die Quelle betont jedoch: «Trump wird tun, was er will.»

Der Rapper verbüsst derzeit eine 50-monatige Haftstrafe. Er wurde verurteilt, weil er Frauen und männliche Sexarbeiter quer durchs Land fliegen liess, um sie zu sogenannten «Freak Off Shows», also exzessiven Sex-Partys, zu zwingen. Weil er bereits 13 Monaten sass und mit Anrechnung der Untersuchungshaft, könnte er frühestens in zwei Jahren entlassen werden – es sei denn, Trump begnadigt ihn vorzeitig.

Wie «TMZ» vermeldet, stand Diddys Anwaltsteam kurz nach der Verurteilung Anfang des Monats in Kontakt mit einem einflussreichen Beamten im Weissen Haus bezüglich einer möglichen Begnadigung. Trump bestätigte wenige Tage später öffentlich, von diesem Anliegen zu wissen. Obwohl Diddy 2020 Biden unterstützte und damit bei Trump in Ungnade fiel, scheint eine Begnadigung nicht ausgeschlossen. Die Entscheidung liegt nun beim Präsidenten.

«Mein altes Ich starb im Gefängnis»

P. Diddy zeigte sich schon vor seiner Verteilung reuig. Am Tag vor der Strafverkündung schrieb Combs einen emotionalen Brief an den zuständigen Richter. Er zeigte Reue, gestand sich seine Fehler ein. «Es tut mir leid für all den Schmerz und das Leid, das ich anderen durch mein Verhalten zugefügt habe. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Fehler in der Vergangenheit.»

Combs sprach in dem Brief von einer persönlichen Wandlung, die er in Untersuchungshaft durchgemacht habe. «Das alte Ich starb im Gefängnis und eine neue Version von mir wurde wiedergeboren. Der Knast verändert dich oder tötet dich – ich entscheide mich für das Leben.» Das veröffentlichte Video, bei dem er Ex-Freundin Cassie Ventura mehrfach schlug und durch einen Hotelflur schleifte, verfolge ihn tagtäglich.