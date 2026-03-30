Vincent Gross blamiert sich bei «Grill den Henssler»

Schlagersänger Vincent Gross wagte sich am Sonntag 29. März in «Grill den Henssler» an den Herd. Mit Älplermagronen scheiterte er kläglich, Starkoch Steffen Henssler behielt klar die Oberhand behielt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vincent Gross kochte am 26. März in «Grill den Henssler»

Älplermagronen missglückten komplett laut Jury

Gesamtsieg für Henssler mit 74 zu 55 Punkten nach vier Runden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Eigentlich kennt man Vincent Gross für seine Partyhymnen. Am Sonntag stand der Schweizer Schlagersänger aber nicht auf der Bühne, sondern am Herd. In der deutschen Kochshow «Grill den Henssler» trat Gross gemeinsam mit Evelyn Burdecki (37) und Martin Rütter (55) gegen Starkoch Steffen Henssler (53) an. Das Ergebnis? Nun ja.

Schon in der ersten Runde war klar: Vincent Gross ist kein Profikoch – und er sagte das auch selbst so. Das Impro-Gericht mit Linsen, Tofuhaut und Panko brachte das gesamte Team ins Schwitzen. Lustigerweise hatte auch Henssler noch nie zuvor mit Tofuhaut gearbeitet. Trotzdem gewann er die Runde klar mit 19 zu elf Punkten.

Hat sich Vincent Gross geschnitten?

Für viel Unterhaltung sorgte vor allem Mitstreiterin Evelyn Burdecki, die nicht nur begeistert feststellte, wie einfach Mayo zu machen ist – sondern Vincent Gross auch noch auf den Fuss trat. Und kurz dachte, er hätte sich geschnitten – war aber nur Chilipaste.

In der zweiten Runde war Vincent Gross alleine dran. Seine Wahl: Älplermagronen, ein klassisches Schweizer Gericht. Die Zubereitung verlief weniger glatt. Die Pasta durch die Presse zu lassen sah schon nicht gut aus und das Ergebnis gab dem Bild recht. Juror Alexander Herrmann (54) war schockiert: «Die Käsesauce ist wie eine Wasserbrühe, die Pasta ohne Salz, einige Nudeln sind hart und andere viel zu weich – das eine Schälchen ist nahe der Verweigerung», urteilte er trocken.

Wie urteilt der Rest der Jury?

Jurorin Janina Ina (49) sah eine «klare Suppe» und Juror Joachim Llambi (61) schwieg beim Teller von Gross lieber – der Speck und die Zwiebeln seien roh gewesen. Der Schweizer entschuldigte sich danach bei der Jury: Er habe dem Gericht nicht gerecht werden können. 41 zu 20 für Henssler nach der Vorspeise.

«Ich koche eigentlich gerne, wenn ich Zeit habe und wenn ich das Rezept genau oder mehr oder weniger kenne», sagt er nach der Sendung gegenüber Blick. «Erdnusscurry-Hähnchen – das gelingt mir eigentlich immer.»

In Runde drei übernahm Martin Rütter. Sein veganes Kürbisgericht mit Brokkolihummus überzeugte die Jury deutlich mehr. Henssler behielt aber die Oberhand: 64 zu 34 nach der dritten Runde.

Burdecki rettet die Ehre

Das letzte Wort hatte Evelyn Burdecki – mit einer Crêpe-Torte mit Schokoladencreme und Beeren. Und tatsächlich: Zum ersten Mal an diesem Abend holte das Promi-Team mehr Punkte als Henssler. 18 zu 10 in der Dessert-Runde. Burdecki gelingt es, Henssler zu grillen.

Am Ende gewann Steffen Henssler mit 74 zu 55 Punkten. Vincent Gross bleibt vermutlich vorerst beim Mikrofon.

Am 2. April ist Vincent Gross bei Sat.1 zu sehen: Um 20.15 Uhr tritt er beim grossen Oster-Special von «Das grosse Promibacken» an – diesmal mit Stefanie Heinzmann (37) im Team. Für den 29-Jährigen eine zweite Chance, sich in der Küche zu beweisen.