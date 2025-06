Heinz Horrmann war bei «Grill den Henssler» bekannt für seine spitzzüngigen Bewertungen. Nun ist der Gastronomiekritiker gestorben. Foto: ddp/Cornelius

Horrmann war von 2013 bis 2016 Juror bei «Grill den Henssler»

Heinz Horrmann ist im Alter von 82 Jahren überraschend gestorben. Das bestätigt seine Ehefrau Regine (76) der «Bild»-Zeitung. Demnach sei der Journalist, Gastrokritiker und ehemalige TV-Juror in seinem Zuhause in Berlin verstorben. Seine Ehefrau habe ihn am Morgen leblos gefunden, nachdem er am vergangenen Mittwoch früh schlafen gegangen sei. «So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist – für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können. Er hätte nicht ins Spital gewollt und an Schläuche angeschlossen werden.» Die beiden hätten «ein sehr schönes und erfülltes Leben zusammen» verbracht.

Reiner Calmund hatte mit Jury-Kollegen «jede Menge Spass»

Horrmann war von Staffel eins bis Staffel sechs (2013 bis 2016) als Juror in der Kochshow «Grill den Henssler» mit Profikoch Steffen Henssler (52) tätig und gab seine Bewertungen an der Seite von Reiner Calmund (76) ab. Auf Horrmann folgten Gerhard Retter (52) und später Christian Rach (68). Auch im Vorgänger «Die Kocharena» war Heinz Horrmann in der Jury.

Reiner Calmund hat sich zum plötzlichen Tod seines langjährigen Weggefährten bereits geäussert. Der «Bild» sagte er: «Sein Tod lässt meine Gedanken zurückschweifen auf viele gemeinsame Kochsendungen und jede Menge Spass, den man mit ihm immer garantiert hatte.» Seine ebenso sensible wie scharfe Zunge habe nicht jedem der Köche der Sendung geschmeckt. «Doch seiner Art blieb er immer treu.»

Die Arbeit an der Sendung habe ihm viel Freude gemacht, blickte auch seine Frau zurück. Sie sei sehr stolz auf ihren Mann, der erst vor rund drei Jahren aufgehört habe zu arbeiten, und auf das, «was er alles in seinem Leben erreicht hat». Horrmann arbeitete auch als Journalist und veröffentlichte über 30 Bücher rund um Hotels und Restaurants.

Laut seiner Ehefrau wird der ehemalige TV-Juror in etwa sechs Wochen bei einer Trauerfeier und Urnenbeisetzung auf dem Kölner Melaten-Friedhof verabschiedet.