Musikwelt trauert Beach-Boys-Mitgründer Brian Wilson (†82) ist tot

Brian Wilson, der kreative Kopf der legendären Beach Boys, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der Sänger und Komponist wurde in den 1960er Jahren mit Hits wie «Wouldn't It Be Nice» weltberühmt.

Publiziert: vor 6 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute