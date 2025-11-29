Dodo setzt Ramona Bachmann ein Denkmal

Wie passen Sport und Musik zusammen? Gemäss dem Zürcher Künstler Dodo ganz gut. Für ein neues Projekt porträtiert er verschiedene Athletinnen und Athleten. Und würdigt dabei das Schaffen der langjährigen Nati-Spielerin Ramona Bachmann.

Darum gehts Dodo schrieb für Ramona Bachmann ein Lied über ihre Comeback-Geschichte

Bachmann litt unter Angststörung und verpasste die Heim-EM 2025

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Immer wieder fällt Regen bei Temperaturen nur leicht über der Nullgradgrenze, die Atmosphäre auf der Luzerner Allmend könnte einladender sein. Trotz dieses etwas tristen Ambientes zeigen sich zwei bestens gelaunt: Fussballstar Ramona Bachmann (34) und Musiker Dodo (48) treffen sich diese Woche hier für einen Dreh auf dem Trainingsplatz. Mit besonderem Grund: Dodo schrieb für sie ein Lied.

Die Fans hielten den Atem an, als Anfang Juni 2025 bekannt wurde, dass Bachmann aufgrund eines Kreuzbandrisses die Heim-EM in der Schweiz verpasst. Kurz danach machte sie publik, an einer generalisierten Angst- und Panikstörung zu leiden. Während ihre Frau, Charlotte Bachmann Baret (31), schwanger war, begab sie sich Anfang Jahr in eine Klinik.

«Diesen Moment wollte ich unbedingt vertonen»

«Diese Geschichte hat mich derart berührt, dass ich sie in einem Song verarbeiten wollte», sagt Dodo. «Das alles war sehr schlimm für Ramona. Gleichzeitig hat sie öffentlich darüber geredet, was passiert ist und dass sie sich zurückkämpfen will. Das hat mich sehr beeindruckt. Diesen Moment wollte ich unbedingt vertonen.»

Entstanden ist das Lied «Überem Berg», eine Motivationshymne mit Afrobeats- und Amapiano-Elementen. «Aber d Sunne gaht nie under», singt Dodo im Titel. «Es isch nur d Erde, wo sich dreht. Die Dunkelheit gaht wieder weg.» Eine Botschaft, die perfekt zur Geschichte von Ramona Bachmann passt.

Im Mai begrüsste Bachmann ihren Sohn Luan

Das noch laufende Jahr war ein Auf und Ab. Als Gegenpol zu den Rückschlägen kam am 8. Mai 2025 Söhnchen Luan zur Welt und sorgte für ein Highlight in der aktuellen Lebensphase der Fussballerin. Aufgrund ihrer mentalen Gesundheit wurde der aktuelle Vertrag mit dem Klub Houston Dash aufgelöst, bis Ende 2026 erhält Bachmann ihren Lohn. Zeit, die sie nutzen kann, um für ihre Familie da zu sein – und sich zurück ins Berufsleben zu kämpfen. Das Gespräch mit Blick findet kurz vor einem Training statt.

Dodos Anruf kam für Bachmann aus dem Nichts. Er hatte durch Goalie-Legende Pascal Zuberbühler (54) ihre Nummer ausfindig gemacht und sie über sein Vorhaben informiert. «Es hat mir sehr viel bedeutet, dass sich Dodo die Mühe macht, sich emotional in mich hineinzufühlen. Das ist eine riesige Ehre.»

Song hilft Bachmann, ihr Trauma zu verarbeiten

Das fertige Lied bekam Bachmann während eines Frühstücks mit ihren Eltern und ihrem Bruder zugeschickt. «Ich habe es sofort laut abgespielt. Und wusste augenblicklich: Das passt.» Das Gehörte ging ihr direkt ins Herz: «Klar wurde ich emotional. Das, was ich erlebt habe, ist ja auch ein Trauma. Ein Trauma, das ich nun zu verarbeiten versuche. Und Musik hilft mir dabei sehr.» Auch vor und nach Fussballspielen setzt sie auf Musik: «Vor dem Spiel höre ich House, Rap, Hip-Hop. Danach etwas Ruhigeres.»

Für Dodos im Februar 2026 erscheinende EP «Einmal mit Profis» und die dazugehörige Dokumentation setzt er sich mit diversen Sportpersönlichkeiten auseinander und verarbeitet ihre Hintergründe in Musik, um zu zeigen, wie nah diese Gebiete beieinanderliegen. Am letzten Freitag ist der dritte Titel des Projekts «Tanze i de Luft» über Freestyle-Skier Andri Ragettli (27) erschienen.

Dodo wurde fast Profisportler

Dodo ist die Sportwelt alles andere als fremd. Er stand selbst schon vor der Entscheidung, Profi-Eishockeyspieler zu werden oder den Weg der Musik einzuschlagen. «Ich weiss nicht, ob ich als 16-Jähriger die Disziplin für so eine Karriere aufgebracht hätte», sagt er. «Am Ende bin ich sehr zufrieden an dem Ort, an dem ich jetzt bin.»

Sein Draht zum Sport half Dodo, sich in Bachmanns Situation hineinzuversetzen. Ramona Bachmann lobt ihn denn auch dafür: «Seine Empathie ist eine riesige Qualität. Das macht ihn auch als Künstler aus.» Den ihr gewidmeten Titel höre sie sich regelmässig an, er gebe ihr Motivation. Und selbst Söhnchen Luan bekam den Track schon vorgespielt. «Ich habe ihn auf seine Playlist gesetzt. Aber keine Ahnung, ob er dessen Inhalt versteht», so Bachmann mit einem Lächeln.

Auftritt in Fanzone in Bern

Die ungewöhnliche Zusammenarbeit bescherte Bachmann ihr persönliches Highlight der vergangenen Fussball-EM. Gemeinsam präsentierten sie Mitte Juli vor Tausenden von Menschen «Überem Berg» beim Public Viewing auf dem Berner Bundesplatz. «Ich war nervöser als vor einem Spiel», sagt sie. «Aber es war wunderschön, diese grosse Unterstützung zu spüren. Das hat mir sehr viel bedeutet.»

1:06 Bei Konzert am 11. Juli 2025: Ramona Bachmann überrascht Zuschauer beim Dodo-Konzert

Bachmann verbringt aktuell viel Zeit mit ihrer Familie, trainiert und sucht nach der nächsten Herausforderung. Für sie ist klar: Aus dem Profisport will sie sich nicht mit einer Verletzung verabschieden. Dodo zeigt sich beeindruckt von diesem Durchhaltewillen: «Ich habe sehr viel von Ramona gelernt. Wie sie diese schwierige Situation umarmt und akzeptiert hat und offen über ihre Probleme spricht», sagt er. «Diese Eigenschaft wünsche ich jedem Menschen. Etwas anzunehmen und als Chance zu sehen. Das ist so gross, wie sie das schafft.»