Ramona Bachmann und Houston Dash beenden ihre Zusammenarbeit vorzeitig. Der Vertrag der Schweizer Nati-Stürmerin wird in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Bachmann fokussiert sich nun auf die Genesung nach ihrem Kreuzbandriss.

1/4 Ramona Bachmann und Houston Dash beenden die Zusammenarbeit. Foto: IMAGO/Newscom World

Andri Bäggli Redaktion Sport

Ramona Bachmann (34) und Houston Dash gehen per sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der Vertrag mit der Schweizer Nati-Stürmerin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Ihr Vertrag wäre eigentlich noch bis 2026 gültig gewesen.

Bachmann war Anfang April 2024 zum amerikanischen Klub gestossen, nachdem sie zuvor während vier Jahren für Paris Saint-Germain gespielt hatte. In den rund anderthalb Jahren, in denen sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bestritt Bachmann 14 Partien für Houston – dabei gelangen ihr zwei Tore.

In einem Statement auf Instagram schreibt die Stürmerin: «Meine Reise mit Houston Dash ist zu einem Ende gekommen. Ich bin dankbar für die Erfahrung, die Personen, die ich getroffen habe und die Erinnerungen, die ich mit mir tragen werde.»

Fokus auf Genesung

«Jetzt richte ich meinen vollen Fokus auf die Genesung», schreibt Bachmann weiter. Der Kreuzbandriss sei ihre erste Langzeit-Verletzung. «Obwohl es eine Challenge ist, sehe ich es als eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, mich zu pushen, und zur besten Version physisch, mental und als Spielerin zu werden», so die Nati-Kickerin.

Sie lerne sehr viel über ihren Körper und geniesse, den Prozess an den kleinen Details zu feilen. «Das ist nicht das Ende, nur das nächste Kapitel und ich bin mehr als motiviert auf den Platz zurückzukehren», zeigt sich Bachmann kämpferisch. Welches Trikot die 34-Jährige als Nächstes tragen wird, ist noch nicht bekannt.