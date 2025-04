1/5 Dodo (Mitte hinten) gibt bei der aktuellen Staffel von «Sing meinen Song» wieder den Gastgeber. Foto: CH Media

Darum gehts Dodo spricht über seinen «Kifferblick» und die damit verbundenen Probleme

Fehlende Augenlider führten zu Missverständnissen und Schlägereien in der Jugend

Operation mit Sehne aus der Hand ermöglicht nun normales Öffnen der Augen

Silja Anders Redaktorin People

Der «Hippiebus» gehört wohl zu Dodos (48) bekanntesten Songs. Doch der Sänger ist nicht nur ein Ausnahmekünstler, sondern auch ein guter Gastgeber, wie er in der aktuellen Staffel zu «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» erneut beweist.

In der siebten Folge der sechsten Staffel, die am Montag, 28. April um 20:15 Uhr auf 3+ ausgestrahlt wird, spricht Rapperin Gigi ihren Kollegen dann auf ein persönliches Thema an: Dodos Augen.

Sein «Kifferblick» brachte Probleme mit sich

Der Reggae-Sänger scheint sie Augen meist halb geschlossen zu haben, bezeichnet seinen Gesichtsausdruck entweder als «Schlafzimmerblick» oder «Kifferblick». Worüber er heute lachen kann und was schon fast zu seinem Markenzeichen geworden ist, machte ihm als Kind und Jugendlicher zu schaffen.

«Mir fehlt ein Augenlid, ich hatte ein ‹Lampiauge›», gesteht Dodo. Und auch am anderen Auge sei das Lid nicht ganz ausgebildet. Das hatte zur Folge, dass er seinen Kopf früher immer etwas in den Nacken legen musste, um die Augen offenzuhalten und etwas zu sehen. «Es gab deswegen einige Probleme», erinnert sich der in Nairobi geborene Sänger. Weil viele Gleichaltrige dachten, er würde sie provozieren, gab es Schlägereien.

Doch auch andere Schwierigkeiten machte sein Blick ihm. «In der ersten Schulwoche mussten meine Eltern in der Schule antraben und die Lehrer meinten: ‹Ihr Sohn nimmt Drogen.›», erzählt Dodo. Später liess er sich Dreadlocks machen, auch, um sich dahinter zu verstecken, sagt er. «Mich haben alle immer gefragt, ob ich Gras hätte. Dabei habe ich gar nicht so gekifft. Also dachte ich, ich müsse die Rolle irgendwie spielen», sagt Dodo. Er habe «noch nicht die Kraft gehabt», er selbst zu sein, also wurde er zu einer Figur.

Den Mädchen gefiel es

Einen Vorteil hatte sein «Schlafzimmerblick» allerdings: «Ich bin bei den Mädels gut angekommen. Deshalb war es zwar schlimm, aber irgendwie auch nicht ganz so schlimm», scherzt Dodo.

Seine Augenlider hat er inzwischen operativ angepasst. Unterhalb der Augenbrauen habe es einen Schnitt gegeben, dann wurde ihm aus der Hand eine Sehne rausgenommen und mit Fäden oberhalb des Auges fixiert. «Meine Augen halte ich mit meinen Augenbrauen offen. Deshalb runzle ich so viel die Stirn». Somit kann Dodo seine Augen normal offen halten. «Das ist auch besser für meine Körperhaltung», sagt er.