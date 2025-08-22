Ramona Bachmanns Sporttasche im Style-Check

Was nehmen Sportlerinnen mit ins Training, und was darf auf keinen Fall fehlen? Profi-Fussballerin Ramona Bachmann und Trailrunnerin Sabine Schaeftner packen ihre Sporttaschen aus und zeigen, was drin steckt. Spoiler: Es ist mehr als nur Wasserflasche und Proteinriegel.

Zwei Sportlerinnen, zwei Persönlichkeiten – und zwei völlig unterschiedliche Tascheninhalte. Ein bunter Mix aus Sport-Essentials, Mama-Must-haves und persönlichen Lieblingsstücken.

Nati-Stürmerin Ramona Bachmann (34), die mit ihrer Frau Charlotte Baret (31) und Sohn Luan (3 Monate) in Houston (USA) lebt, schwört auf Bodylotion, Lippenbalsam, ihre heissgeliebten Puma-Fussballschuhe und stylischen Schienbeinschoner. Ausserdem immer im Gepäck: Windeln und Ersatzkleider für Luan.

Erste-Hilfe-Set und Gummibärchen

1:46 Sabine Schaeftner gewährt einen Einblick: Was packt ein Trailrunning-Profi in seine Sporttasche?

Sabine Schaeftner ist auf den Trails in den Bergen rund um Engelberg zu Hause. Ihre Tasche? Eine sportliche Wundertüte mit einer Windbreaker-Jacke für plötzliche Wetterwechsel, Sonnenbrille, Erste-Hilfe-Set und ganz viel Proviant: Proteinriegel, Banane und ein paar Gummibärchen zum Naschen. Welche Musik sie während ihrer Leidenschaft, dem Trailrunning, hört, erfährst du oben im Video.

Was beide Sportlerinnen gemeinsam haben? Die perfekte Ausrüstung für ihre Bestleistung, Sonnenschutz, Style und jede Menge Power. Finde dein nächstes Sportoutfit: Wir zeigen dir die persönlichen Zalando-Favoriten von Ramona Bachmann und Sabine Schaeftner. Lass dich von den Lieblingsbrands der Profisportlerinnen inspirieren und entdecke eine kuratierte Auswahl ähnlicher Produkte in unserer Galerie.

