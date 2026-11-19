Folgt der nächste grosse Überhit von Helene Fischer nach «Atemlos durch die Nacht»? Wenn man dem Trend auf Tiktok und Instagram vertrauen kann, dann ja.

Darum gehts Helene Fischer veröffentlicht «Was hast du mit mir gemacht» vorzeitig am Donnerstag um 23.59 Uhr

Auf Tiktok gibt es rund 15'000 Videos mit dem Songschnipsel, auch Remixes sind bereits online

Das Album «Wir» erscheint am 4. Dezember und enthält 20 Titel, darunter vier vorab veröffentlichte

Michel Imhof Teamlead People

Ein kurzer Songschnipsel sorgt auf Tiktok für einen Riesen-Hype: Die nicht mal eine Minute lange Hörprobe zu «Was hast du mit mir gemacht» begeistert das Netz so sehr, dass Helene Fischer den Titel nun vorzieht.

«Eigentlich sollte der Song ja zusammen mit meinem neuen Album ‹Wir› am 4.12. erscheinen», schreibt Helene Fischer auf sozialen Medien. «Aber ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibts ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch.» Der Track «Was hast du mit mir gemacht» erscheint bereits am Donnerstag um 23.59 Uhr.

«Helene hat gekocht»

Premiere feierte der Titel bei den Aufzeichnungen zur «Helene Fischer Show» Ende Oktober. Die Eurovisions-Sendung läuft zwar erst am 25. Dezember 2026 (20.10, SRF 1), doch einen Teil des Liedes veröffentlichte Fischer am 2. November auf sozialen Medien – mit grossem Erfolg. Alleine auf Tiktok gibt es rund 15'000 Videos mit dem Schnipsel, «Helene hat gekocht» und «Helene gibt uns den nächsten Banger» schreiben die Fans zum Pop-Song mit Disco-Elementen.

Auch bekannte Namen wie die «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (45) und die Schlagersängerin Linda Teodosiu (35) teilten Beiträge zum Song. Selbst Remixe gibt es bereits – bevor das Lied überhaupt erschienen ist.

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Steht nun Helene Fischers nächster Über-Hit nach «Atemlos durch die Nacht» bevor? Die Zeichen stehen gut, denn selten bringt ein Star wegen Netz-Reaktionen einen Titel so spontan vor einer Album-Veröffentlichung heraus. «Aber wenn der Song so gut ankommt, wäre es ja eine vergebene Chance, den Track nicht schon früher rauszubringen», sagt Musikmanagerin Anita Maric (40) auf Anfrage von Blick. «Die Aufmerksamkeit wurde ja nicht durch aufwendige Marketing-Kampagnen generiert, sondern durch die Fans selbst. Dank ihnen hat Helene Fischer vielleicht bald wieder einen gleich grossen Hit wie ‹Atemlos›.»

Album folgt am 4. Dezember 2026

Wie der Track tatsächlich ankommt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Den Rest des neuen Albums «Wir» liefert die Schlagerqueen wie geplant am 4. Dezember nach. Von den 20 Titeln sind vier – «Heute Nacht», «An deiner Seite», «Warum?» und eben «Was hast du mit mir gemacht» – dann bereits draussen.