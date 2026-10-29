«Die Helene Fischer Show» wird am 30. und 31. Oktober 2026 in Düsseldorf aufgezeichnet. Nun haben die Organisatoren der Weihnachtssendung offenbar Angst, dass manche Zuschauer als Kürbis und Vampir in der Sendung erscheinen werden.

Darum gehts Die «Helene Fischer Show» wird bereits am 30. und 31. Oktober 2026 in Düsseldorf aufgezeichnet

Ticketinhaber sollen auf Halloween-Kostüme verzichten, da die Sendung als Gala geplant ist

Grund für die frühe Produktion ist wohl Fischers Schladming-Termin

Michel Imhof Teamlead People

Während auf der ganzen Welt schaurig-schöne Partys gefeiert werden, weihnachtet es in der Düsseldorfer Messehalle 6 schon sehr. Dort wird die Weihnachtssendung von Schlagerkönigin Helene Fischer (42) aufgezeichnet. Und weil die Aufzeichnung der «Helene Fischer Show» aufs Halloween-Wochenende fällt, haben die Organisatoren in einem Mail dem Studiopublikum klare Ansagen gemacht. Betreff: «Empfehlung zur Garderobe». Man hat Angst vor schaurig-schönen Kostümierungen.

«Gerne möchten wir Sie bereits heute darauf hinweisen, dass es sich bei unserem Abend um eine festliche Gala-Veranstaltung handelt, die am 25.12.2026 um 20.15 Uhr im ZDF / ORF und SRF ausgestrahlt wird. Entsprechend freuen wir uns über eine dem Anlass angemessene Garderobe», steht in einem Infomail an die Ticketinhaber und -inhaberinnen.

Halloweenkostüme seien kein Bestandteil des Veranstaltungskonzepts

Dann folgt eine Halloween-Klausel: «Bitte beachten Sie, dass Halloweenkostüme, Verkleidungen oder thematische Maskierungen nicht Bestandteil des Veranstaltungskonzepts sind. Bitte verzichten Sie daher auf entsprechende Verkleidungen.» Die Organisatoren hoffen auf Verständnis und Unterstützung, «die besondere Atmosphäre der Veranstaltung zu bewahren». Kürbisse, Geister, Vampire und Skelette sollen am ersten Weihnachtsfeiertag also nicht im Publikum bei Helene Fischer sitzen. Das ZDF präzisiert auf Anfrage von Blick: «Verkleidungen im Publikum könnten aufgrund der verzögerten Ausstrahlung bei den Fernsehzuschauern zu Irritationen führen.»

Bei Fans sorgt das Mail der Organisatoren für viele Lacher. Einerseits wird über die Bezeichnung der «festlichen Gala-Veranstaltung» gewitzelt, andererseits über die Anweisungen bezüglich Halloweenkostümen.

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Frühe Produktion wegen Terminkollision

Dass die «Helene Fischer Show» so früh aufgezeichnet wird, ist ungewöhnlich. In den letzten Jahren wurde die Eurovisions-Produktion Anfang Dezember durchgeführt. Allerdings dürfte die Vorverschiebung der Dreharbeiten mit einer Terminkollision zu tun haben: Am 11. und 12. Dezember 2026 eröffnet Helene Fischer mit zwei Konzerten die Ski-Saison im österreichischen Schladming.

Seit 2011 lädt Helene Fischer fast jährlich zur «Helene Fischer Show». 2020 bis 2022 fiel sie wegen der Covid-Pandemie aus, 2025 machte Helene Fischer nach der Geburt ihres zweiten Kindes eine Baby-Pause. Nun kehrt die Sendung heuer zurück.

Jodok Cello aus der Schweiz dabei

Auch die Gäste sind bekannt: Unter anderem sind Überfliegerin Nina Chuba (28), der Popsänger Wincent Weiss (33), Komikerin Carolin Kebekus (46), Pianist Lang Lang (44), der irische Sänger Ronan Keating (49) und die deutsche Kult-Band Die Prinzen dabei. Aus der Schweiz wird der Cellist Jodok Cello (38) vor Ort sein. Die Schlagerszene ist mit Kerstin Ott (44), Melissa Naschenweng (36), Roland Kaiser (74) und Giovanni Zarrella (48) vertreten.