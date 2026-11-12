Grosser Schreck im Kinderzimmer: Hersteller Tonies ruft ab sofort seine Helene-Fischer-Hörfigur zurück. Beim Spielen können sich Kleinteile lösen – für Kleinkinder besteht akute Erstickungsgefahr. Auch die Schweiz ist betroffen.

Darum gehts Tonies ruft die Helene-Fischer-Hörfigur wegen lösbarer Schuhteile auch in der Schweiz zurück

Eltern sollen die Figur sofort entfernen, nicht mehr verwenden und kindersicher aufbewahren

Die Figur war seit 7. Oktober erhältlich, Betroffene erhalten den Kaufpreis oder eine Ersatzfigur

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Eltern aufgepasst: Wer eine Hörfigur von Schlagerstar Helene Fischer zu Hause hat, muss jetzt handeln. Die Tonies GmbH ruft das Produkt «tonie Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder» offiziell zurück.

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Wie der Hersteller mitteilt, können sich beim Gebrauch Teile von den Schuhen der Figur lösen. Für Kleinkinder entsteht dadurch beim Verschlucken eine gefährliche Erstickungsgefahr. Tonies bittet Eltern deshalb dringend, die Figur sofort aus dem Kinderzimmer zu entfernen, ausserhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren und nicht mehr zu verwenden.

Auch in der Schweiz verkauft

Die betroffene Figur war erst seit dem 7. Oktober im Handel erhältlich und wurde neben Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden auch in der Schweiz online sowie in Geschäften verkauft. Produktion und Auslieferung wurden inzwischen komplett gestoppt. Andere Tonie-Figuren sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht von dem Defekt betroffen.

Kundinnen und Kunden, die die Figur (Artikelnummer: 11003054, EAN-Code: 4251192175175) gekauft haben, können sich direkt an ihren Händler oder an die Tonies GmbH wenden. Der Hersteller erstattet entweder den vollen Kaufpreis oder schickt kostenlos eine alternative Tonie-Figur aus dem aktuellen Sortiment als Ersatz. Die Kosten für die Rücksendung übernimmt das Unternehmen.