Helene Fischer überrascht in Liveshow gleich doppelt

Florian Silbereisen feiert grosses Jubiläum mit seiner Schlagershow. Dabei darf eine nicht fehlen: Helene Fischer. Sie hat nicht nur eine neue Frisur, sondern auch noch lang ersehnte Neuigkeiten für ihre Fans.

Darum gehts Helene Fischer trat beim «Schlagerbooom»-Jubiläum auf

Sie sang «Warum?» und herzte ihren Ex-Partner Florian Silbereisen innig

Für ihre Fans gibt es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk

Saskia Schär Redaktorin People

Helene Fischer (42) war zum grossen «Schlagerbooom»-Jubiläum am Samstagabend in der Westfalenhalle in Dortmund zu Gast. Dort sang sie nicht nur ihren neuen Song «Warum?», sondern herzte ihren Ex-Partner Florian Silbereisen (45) auch innig und gratulierte ihm zum zehnjährigen Bestehen der Musiksendung. Bereits bei der Premiere im Jahr 2016 war sie mit dabei. Das war zwei Jahre vor ihrer Trennung.

Doch zurück ins Hier und Jetzt, wo Silbereisen Fischer erst einmal ein Lob für ihren neuen Look ausspricht. «Du siehst toll aus! Neue Frisur?!» «Haja, man muss ein bisschen Veränderung hereinbringen ins Leben», entgegnet die bestens gelaunte Sängerin, die ihr Haar nun in einem Longbob trägt.

Der neue Haarstyle ist nicht die einzige Überraschung, die das zweifache Mami an diesem Abend für ihre Fans hat. «Liebe Helene, jetzt gab es wilde Spekulationen, die letzten Monate schon», beginnt Silbereisen. «Gibt es ein neues Studioalbum? Wann gibt es es vor allem? Kannst du heut bitte Licht ins Dunkel bringen?» «Ja, es wird neue Musik geben und schon relativ bald», so Fischer. «Heute lasse ich die Bombe platzen: Es gibt ein neues Album am 4. Dezember», verrät die Sängerin, bevor die Halle in Jubel ausbricht. Den Namen verrät sie auch schon – «Wir».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen provokativ»

Die Fans dürfen sich dabei sowohl auf partytaugliche Tracks als auch auf emotionale Stücke freuen, so viel verrät Fischer bereits. «Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen provokativ, da ist alles dabei. Also lasst euch wirklich überraschen. Ich freu’ mich wahnsinnig darauf, wie das Album bei euch ankommt.»

Das letzte Schlageralbum einer von Europas erfolgreichsten Sängerinnen liegt bereits fünf Jahre zurück. 2021 veröffentlichte sie «Rausch», 2024 und 2025 folgten insgesamt drei Alben mit Kinderliedern.