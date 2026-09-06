Take That rockten Luzern! Die Boyband-Legenden sorgten beim Energy Air mit ihrem neuen Song «Feel My Love» und Hits wie «Back for Good» vor 40'000 Fans für Gänsehaut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 40'000 Fans feierten Energy Air in Luzern mit Take That am Samstag

Take That kündigte ihre «Dreamers»-Tour 2027 und neues Duett an

Tourstart am 3. Juni 2027 in Zürich am Festival Unique Moments

Michel Imhof Teamlead People

40'000 Fans feierten am Samstagabend am Energy Air den Abschluss des Schweizer Festivalsommers. Neben der Schweizer Erfolgsband Hecht, dem deutschen Hitmacher Nico Santos (33) oder dem französischen DJ-Duo Ofenbach sorgten vor allem die britischen Boyband-Legenden von Take That für grosse Gefühle.

Take That kamen für einen Blitzbesuch in die Innerschweiz: Gary Barlow (55), Howard Donald (58) und Mark Owen (54) reisten am Samstagmorgen mit dem Privatjet an – am Vorabend standen sie noch bei der Verleihung der «Goldenen Henne» in Leipzig auf der Bühne. Vor dem Energy-Air-Auftritt trafen sie Blick in einem Hotel am Seebecken in Luzern zum Gespräch. «Es ist wunderschön hier!», schwärmt Gary Barlow.

Song mit Kelly-Family-Star

Bisher kannte nur Howard Donald die Stadt: «Ich habe hier in einem Club aufgelegt. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo der war.» Zeit für Sightseeing blieb kaum. Barlow: «Wir haben die Kapellbrücke gesehen. Aber vom Auto aus, als wir zum Soundcheck gefahren sind.»

Auf der Bühne beim Energy Air kündigten Take That ihre «Dreamers»-Tournee an, die am 3. Juni 2027 am Unique Moments im Landesmuseum Zürich startet. Ausserdem präsentierten sie ihren neuen Song «Feel My Love» – ein Duett mit Kelly-Family-Legende Michael Patrick Kelly (48).

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Kelly-Family-Hype liess auch Take That nicht kalt

«Vor 18 Monaten habe ich einen befreundeten Komponisten gefragt, mit wem er so zusammengearbeitet hat. Und dann fiel der Name von Michael Patrick Kelly. Ich erinnerte mich an die Kelly Family aus den Neunzigern, von den Bravo-Shows, die wir gespielt haben. Der Hype war riesig!», erzählt Gary Barlow. «Ich hörte mir also seine aktuelle Musik an. Und sie gefiel mir sehr! So knüpften wir Kontakt und schrieben das Lied gemeinsam.»

Für Take That ist das Projekt etwas Aussergewöhnliches. «Solche Zusammenarbeiten machen wir nur höchst selten. Wie 1993 mit Lulu, ‹Relight My Fire›», sagt Gary Barlow. «Das Ergebnis ist wunderbar. Michael Patrick Kelly ist ein total netter Mann, sehr talentiert und hat wunderbar in unser Band-Szenario gepasst.»

Mit Privatjet wieder heim

Beim Energy-Air-Auftritt gab es neben dem neuen Duett auch Nostalgie. Die Band spielte sowohl ihren grossen Hit «Back for Good» aus dem Jahr 1995 als auch den Titel «Patience» aus dem Jahr 2006, den sie als Comeback-Single nach ihrer Trennung 1996 herausgaben.

Nach dem Auftritt ging es kurz nach 21 Uhr direkt zum Flughafen und wieder zurück in die Heimat. Barlow: «Als Ehemänner und Familienväter sind wir nach getaner Arbeit immer gerne schnell zu Hause. Ausser bei Tourneen, da schauen wir uns auch gerne vertiefter um.» Mark Owen ergänzt: «Und ich bin mir ganz sicher, dass Gary Luzern auf die Liste seiner nächsten Urlaubsorte geschrieben hat!»