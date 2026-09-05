Rund 4500 Gäste waren am Freitagabend bei der Vergabe der Goldenen Henne in Leipzig zu Gast. Dabei performte Helene Fischer nicht nur ihren neuen Song «An meiner Seite», sondern krönte sich zur Goldenen-Henne-Königin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Goldene Henne 2026 in Leipzig: Hape Kerkeling gewinnt Publikumspreis «Film & Fernsehen»

Helene Fischer erhielt neunten Ehrenpreis und sang zwei Songs live

4500 Gäste, Auftritte von Peter Maffay, Unheilig und weiteren Stars

Zum 32. Mal ist am Freitagabend in Leipzig die Goldene Henne verliehen worden. Den Publikumspreis in der Kategorie «Film & Fernsehen» holte sich Hape Kerkeling (61), die Laudatio auf ihn hielt Comedienne Tahnee (34). Bei diesem einen Auftritt blieb es für den Entertainer allerdings nicht.

Später am Abend stand er erneut auf der Bühne und fand Worte voller Bewunderung. Diese galten Helene Fischer (42), die sich über den Ehrenpreis «Millennium Entertainment» freuen konnte. Mit dem Preis brach die Sängerin ihren eigenen Rekord: Es war ihre neunte Goldene Henne. So oft hat den Preis bisher niemand sonst bekommen. Fischer nutzte den Abend auch für eine Premiere: Pünktlich zum Veröffentlichungstermin sang sie «An meiner Seite» erstmals live vor Gästen und Fernsehkameras, dazu kam «Heute Nacht».

Die übrigen drei Publikumspreise verteilten sich über den Abend. In der Kategorie «Entertainment» gewann Felix Lobrecht (37), gewürdigt von Filiz Tasdan (44). Für den Comedian war es die erste Goldene Henne überhaupt. Im Bereich Sport ging die Trophäe an die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase (27) und Nikita Volodin (27). Den Musikpreis des Publikums sicherte sich Unheilig.

Take That, «Babylon Berlin» und ein Lebenswerk

Neben den vier Publikumsentscheidungen vergibt traditionell eine Jury mehrere Ehrenpreise. Take That bekamen den Ehrenpreis Musik International, die Laudatio hielt Michael Patrick Kelly (48). Die Briten hatten die Gala zuvor schon musikalisch eröffnet. Auch Udo Lindenberg (80) wurde an diesem Abend ausgezeichnet: Der Panikrocker erhielt die Goldene Henne in der Kategorie Musik National. Als «Fernseh-Event» wurde die Serie «Babylon Berlin» ausgezeichnet. Liv Lisa Fries (35), Volker Bruch (46) und Regisseur Tom Tykwer (61) nahmen den Preis stellvertretend entgegen.

Für sein Lebenswerk geehrt wurde Armin Mueller-Stahl (95). Der Schauspieler, Musiker und Maler stand bereits vor der Gala als Preisträger fest. Die Laudatio auf den 95-Jährigen hielt Schauspielerin Iris Berben (76).

Nicht nur Prominenz wurde bedacht. Den Titel «Helden des Alltags» erhielten Majeed Yarim, der bei der Amokfahrt in Leipzig als Ersthelfer eingeschritten war, und ASB-Sanitäter. Der Ehrenpreis in der Kategorie Ehrenamt ging an den Tierschutzverein Berlin. Auch in der Kategorie Charity wurde eine Goldene Henne vergeben: Ausgezeichnet wurde der Verein Leuchtturm e.V. aus Greifswald.

Sedlaczek und Silbereisen erstmals im Doppel

Durch den Abend führten Esther Sedlaczek (40) und Florian Silbereisen (45), zum ersten Mal gemeinsam. Rund 4500 Gäste hatten die Veranstalter für die Gala in der Leipziger Messe angekündigt. Das Showprogramm war entsprechend dicht besetzt: Peter Maffay (77), der in Begleitung seiner 38 Jahre jüngeren Frau Hendrikje Balsmeyer (39) erschien, und Johannes Oerding (44) stellten ihr neues gemeinsames Duett vor. Ausserdem traten unter anderem Unheilig, Michael Schulte (36), Annett Louisan (49), Kerstin Ott (44), Till Brönner (55) und Florian Künstler (41) auf.

Vergeben wird die Goldene Henne seit 1995. Sie erinnert an die 1991 gestorbene Entertainerin Helga «Henne» Hahnemann. Das Publikum bestimmt die Gewinner in vier Kategorien, die Jury zeichnet darüber hinaus besondere Leistungen und gesellschaftliches Engagement aus.



