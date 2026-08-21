Nach einem Jahr Pause feiert «Die Helene Fischer Show» ihr Comeback im ZDF. Das haben der Sender und die Sängerin nun offiziell bestätigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Die Helene Fischer Show» kehrt am 25. Dezember 2026 ins ZDF zurück

Showaufzeichnungen finden am 30. und 31. Oktober in Düsseldorf statt

Tickets ab 6. September erhältlich, TV-Show lief erstmals 2011

Nach einem Jahr Pause feiert «Die Helene Fischer Show» ihr TV-Comeback: Wie gewohnt zeigt das ZDF die grosse Weihnachtsshow am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr. Das gaben der Sender und Helene Fischer (42) selbst auf Instagram bekannt. Auch auf SRF 1 wird die beliebte Weihnachtsshow ausgestrahlt.

2025 legte das Spektakel nach der Geburt von Fischers zweiter Tochter im August eine Pause ein. Für die Ausgabe 2026 verspricht das ZDF nun «einen Abend voller Musik, Emotionen und spektakulärer Inszenierungen». Auf dem Programm stehen aktuelle Hits und Evergreens, Auftritte nationaler und internationaler Stars sowie «grosse und einzigartige Showacts».

Helene Fischer freut sich über Rückkehr ihrer Weihnachtsshow

«Ich freue mich total, dass es in diesem Jahr wieder die Helene Fischer Show geben wird. Für mich ist sie jedes Mal etwas ganz Besonderes, weil wir so viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen und gemeinsam etwas entwickeln, das man so nur in dieser Show sieht», wird die Schlagersängerin in der Mitteilung des ZDF zitiert.

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Auch auf Instagram bestätigt Fischer das Event: «Ihr habt gemunkelt, gehofft und natürlich längst eure Vermutungen angestellt ... und jetzt darf ich es euch endlich bestätigen: Die Helene Fischer Show kommt auch in diesem Jahr zurück!», schreibt sie dort.

«Und dieses Mal sogar ein bisschen früher: Ende Oktober zeichnen wir die Show in Düsseldorf auf», verrät Fischer weiter. Die Aufzeichnungen finden laut ZDF am 30. und 31. Oktober statt. Der Ticketvorverkauf startet laut Fischers Instagram-Post am 6. September.

Begrüsste schon so manch internationalen Star in ihrer Show

«Die Helene Fischer Show» feierte bereits 2011 ihre Premiere. Bisher flimmerte das TV-Spektakel elfmal über die Bildschirme. Nach der Premierenausgabe im Ersten wechselte die Show 2013 zum ZDF und wird traditionell am 25. Dezember ausgestrahlt. Auch SRF und ORF übertragen das Spektakel.

2020 gab es wegen der Corona-Pandemie nur ein Best-of, in den beiden Folgejahren fiel die Show komplett aus. 2023 feierte Fischer ihr Comeback. Nach einer erneuten Babypause im vergangenen Jahr kehrt das Format nun dieses Jahr zurück.

Über die Jahre begrüsste Fischer zahlreiche nationale und internationale Stars in ihrer Show. Zu den Gästen gehörten unter anderem Andrea Bocelli, Robbie Williams, James Blunt, Tom Jones und Adam Lambert sowie Peter Maffay, Udo Jürgens, Matthias Reim und Beatrice Egli. Welches Line-up Fischer für ihr Comeback 2026 zusammengestellt hat, behält das ZDF vorerst noch unter Verschluss.