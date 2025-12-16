Ist Kylie Minogue die neue Königin der Weihnacht?

Kylie Minogue könnte mit ihrem neuen Weihnachtssong «XMAS» erstmals seit 20 Jahren wieder die britische Hitparade anführen. Der Erfolg basiert auf einer exklusiven Partnerschaft mit Amazon Music und einer cleveren Marketingstrategie.

Seit Jahren beherrschen hierzulande zwei Titel die Hitparade im Dezember: Mariah Carey (56) landet mit «All I Want For Christmas Is You» seit 2018 jährlich zur besinnlichen Zeit auf dem ersten Platz der Charts. Am Sonntag schaffte der sonst jeweils auf dem Silber-Platz platzierte Wham!-Hit «Last Christmas» zum ersten Mal überhaupt den Schritt auf die Spitze. Anders sieht es in Grossbritannien aus: Dort ist der australische Popstar Kylie Minogue (57) auf dem besten Weg, mit ihrem neuen Weihnachtssong «XMAS» zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder die Hitparade anzuführen.

«Ich denke, ich würde in Tränen ausbrechen, wenn das passiert», sagte Minogue zu BBC News. «Es war ein unglaubliches Jahr. Das wäre das Tüpfelchen auf dem I.»

Kylie Minogue führt Rennen an

Tatsächlich war es ein erfolgreiches Jahr für die Australierin. Im Februar startete sie in ihrer Heimat ihre «Tension Tour», die sie bis Ende August über fünf Kontinente führte. Eine der grössten Tourneen ihrer Karriere, auch in der Schweiz machte die Musik-Ikone halt.

Nun folgt der nächste Erfolg für Minogue. Das Unternehmen hinter der britischen Hitparade verkündete, dass sie das Rennen für die legendäre Weihnachts-Nummer-1 derzeit anführt, 7000 Einheiten vor «Last Christmas». Nur 231 Einheiten hinter dem Wham!-Hit liegt derzeit «Lullaby», eine Single des Projekts «Together for Palestine».

Deal mit Amazon

Hinter dem Erfolg von Minogue steckt ein spannender Marketing-Coup. «XMAS» erschien nicht wie üblich auf allen Streaming-Plattformen, sondern zuerst ausschliesslich bei Amazon Music. Im Rahmen der Exklusivität wird ihr Lied dafür immer gespielt, wenn eine Person den virtuellen Sprachassistenten Amazon Alexa zum Spielen von Weihnachtsmusik auffordert. Wer den Titel ohne Amazon hören möchte, kann ihn seit dieser Woche physisch oder als Download erwerben, aber nicht auf anderen Plattformen streamen. Auch das hilft im Kampf um die Weihnachts-Nummer-1.

Im Rennen erhält Kylie Minogue auch prominente Unterstützung: Im Videoclip sind neben ihrer Schwester Dannii Minogue (54) auch Schauspielerin Naomi Watts (57) und Abba-Legende Björn Ulvaeus (80) zu sehen.

Minogue würde mit Rolling Stones und Oasis gleichziehen

Ob es «XMAS» tatsächlich auf den britischen Weihnachts-Hitparaden-Thron schafft, zeigt sich am Freitagabend. Für Minogue wäre es die achte Single-Nummer-1 der Geschichte und die erste seit «Slow» im Jahr 2003. Mit diesem Erfolg würde sie mit Grössen wie Oasis, den Rolling Stones und Justin Bieber (31) gleichziehen.

Ihr Album «Kylie Christmas (Fully Wrapped)» hat es in den dortigen Albumcharts schon an die Spitze geschafft. Es ist ihr 11. Nummer-1-Album. Auch in der Schweiz ist das Werk erhältlich, allerdings – ausser bei Amazon – ohne den Titel «XMAS».